Nadchodzi lato 2025 a co za tym idzie czas wakacyjnych hitów. Wśród artystów, którzy postanowili nagrać letni przebój jest WonerS.

Hit "Daj mi serce". Maluba i WonerS połączyli siły

Tym razem, zarówno w piosence, jak i w klipie ambitnemu nastolatkowi z Wrocławia towarzyszy Magdalena Lubacz, gwiazda programu TVN "Projekt Lady", znana jako Maluba. Ich wspólny utwór nosi tytuł "Daj Mi Serce".

Reklama

Najnowszy singiel Magdy Lubacz i Szymona Wonera to połączenie chwytliwego refrenu, letniego vibe’u i współczesnego brzmienia, które idealnie pasuje do wakacyjnych playlist i TikTokowych trendów. To opowieść o uczuciu, które potrzebuje odwagi, ubrana w nowoczesne brzmienie i wizualny styl – możemy przeczytać w opisie do teledysku w serwisie YouTube.

Maluba i WonerS we wspólnym hicie. Nagrali teledysk

Tekst piosenki i linię melodyczną stworzył sam WonerS, natomiast za aranżację odpowiada znany kolumbijski producent Dimelodeya. Warto dodać, że to już piąty w tym roku klip WonerSa. Wokalista wylansował przeboje takie jak "Beby", "Obiekt zainteresowania", "Na pół" czy "Sheraton". Teledysk do "Daj Mi Serce" został zrealizowany w klimatycznych plenerach Warszawy. Za jego reżyserię odpowiadają: Marcin Gryszan, Wojciech Woner i Szymon Woner. Zobaczcie klip do piosenki "Daj Mi Serce".

Trwa ładowanie wpisu

Od kwietnia na rynku jest już debiutancki album WonerSa, pt. "MeloPop". Krążek łączy imprezowe rytmy z chwytliwymi melodiami, tworząc mieszankę popu, rapu i muzyki tanecznej. Na płycie "MELOPOP" znalazły się zarówno dynamiczne piosenki na parkiet, jak i wolniejsze rytmy.