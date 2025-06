15 czerwca br., tj. ostatniego dnia 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 2025, odbył się koncert - „Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny”. Festiwal i występy można oglądać na stronie TVP VOD.

Jacek Cygan i jego przeboje

Jacek Cygan, jeden z najpopularniejszych autorów tekstów do polskich przebojów kończy 6 lipca 75 lat. Jego piosenki wielokrotnie wybrzmiewały w opolskim amfiteatrze. Z tej okazji organizatorzy przygotowali benefis Jacka Cygana, a oprócz jubilata na scenę zaproszono m.in. Andrzeja Seweryna, Grażynę Łobaszewską, Stanisława Soyka, Ralpha Kaminskiego, Mietka Szcześniaka, Edytę Górniak, Ewelinę Flintę, Annę Jurksztowicz, Majkę Jeżowską, Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Cugowskiego, Marcina Januszkiewicza, Magdę i DavidaBeucherów, Mariusza Patyrę, Beatę Rybotycką, Jerzego Filara oraz opolski chór Gospel Family pod kierownictwem Katarzyny "Pumy" Piaseckiej i światowej sławy wokalistę, Garou. Niestety, Ryszard Rynkowski, który również był zaproszony, miał wypadek.

Andrzej Seweryn i przebój Maryli Rodowicz

Wiele emocji wzbudził występ Andrzeja Seweryna, który zaśpiewał podczas koncertu wielki przebój ze słowami Jacka Cygana pt. "Łatwopalni". Towarzyszył mu Jacek Cygan.

Andrzej Seweryn zaśpiewał podczas tego koncertu więcej utworów. Były to też "Mury" Jacka Kaczmarskiego. Ten występ bardzo się opolskiej publiczności podobał. W komentarzach pisano, że to mistrzowski spektakl. A w opolskim amfiteatrze nagrodzono Andrzeja Seweryna długą owacją.

Maryla Rodowicz znowu nie została zaproszona na festiwal w Opolu. Jej fani nie mogli wybaczyć, że przebój "Łatwopalni" zaśpiewał Andrzej Seweryn. "A gdzie pani Maryla z tą piosenką? Toż to porażka!"; "Tylko Maryla do tej piosenki. Szkoda, że znowu polityka"; "Mogli sobie darować" - pisali zdenerwowani słuchacze. Znalazły się też osoby, którym wykonanie "Łatwopalnych" przypadło do gustu. "Świetne wykonanie z przesłaniem", "Pięknie wykonanie, inaczej, ale z serca. Cudowne, ponadczasowe piosenki", "Cudowni" - czytamy. Co sądzicie?