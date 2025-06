Tomasz Kammel był gościem najnowszego odcinka programu Magdy Gessler. Restauratorka tak rozmawiała z dziennikarzem, że zdradził jej kilka faktów z życia prywatnego. Zwykle tego nie robi. Ogromną niespodzianką były informacje o partnerce Tomasza Kammela. Przypomnijmy, że ostatni związek Tomasza Kammela, o którym mówiło się w mediach, to był ten z Katarzyną Niezgoda. Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel poznali się w 2004 r. Pierwszego wspólnego wywiadu udzielili dopiero po czterech latach związku. Byli razem przez 10 lat.

Tomasz Kammel o swojej obecnej partnerce

Prezenter zdradził, że od 5 lat jest w związku z kobietą o imieniu Kamila. Jak przyznał, związek ten trwa już prawie pięć lat, a w ich kuchni decyzje są podejmowane wspólnie, choć on zazwyczaj pełni rolę osoby wspierającej. Niedługo będzie pięć lat (...) Jest wegetarianką. W sumie nie wiem, co ona lubi jeść. Ona tak dużo i dobrze gotuje, że pewnie ma całą paletę ulubionych potraw. To jest ostatnia rzecz, o której przypuszczałbym, że będziemy rozmawiać - preferencje kulinarne mojej drugiej połówki - powiedział Tomasz Kammel.

Czy Tomasz Kammel chce mieć dzieci?

W trakcie programu padło też pytanie, czy Tomasz Kammel ma zamiar zostać ojcem. Powiedział wprost, że nie chce mieć dzieci, bo jest głęboko przekonany, że decyzja o byciu rodzicem powinna płynąć z serca i trzeba być na to w 100 proc. gotowym. Podkreślił, że podobne podejście ma również jego partnerka. Posiadanie dzieci jest pewnego rodzaju misterium, powinno być. Takie rzeczy trzeba czuć - wyjaśnił prowadzący.

Tomasz Kammel o plotkach o jego orientacji seksualnej

W trakcie rozmowy Tomasz Kammel opowiedział też między innymi o tym, jak radził sobie z komentarzami dotyczącymi jego rzekomo homoseksualnej orientacji. Od lat hejtują Cię jako osobę biseksualną albo homoseksualną. Jak na to reagujesz? - zapytała Magda Gessler. Ja bym był bardzo zadowolony, gdyby postrzegano mnie w tych kręgach, o których mówisz jako osobę biseksualną, ale oni są przekonani, że ja jestem homo. No to słyszę od lat - powiedział Tomasz Kammel. Magda Gessler była nieustępliwa. Ale jesteś czy nie jesteś? - dopytywała. Pewnie, że nie jestem. Słuchaj, zaczęliśmy ten program od rozmowy na temat moich byłych i obecnych dziewczyn... - skwitował Tomasz Kammel.