W marcu ubiegłego roku Łukasz Schreiber zaskoczył wszystkich - w tym także Mariannę Schreiber - decyzją o zakończeniu 10-letniego małżeństwa. Marianna Schreiber miała się o wszystkim dowiedzieć z mediów. Rozprawa rozwodowa ma się odbyć 10 czerwca. Pozew złożyła Marianna pod koniec listopada.

Kim jest partnerka Łukasza Schreibera?

Teraz Łukasz Schreiber układa sobie życie u boku nowej ukochanej. Jego serce skradła Weronika Reiter. Para stara się trzymać swoją relację z dala od mediów i rzadko pokazują się w swoim towarzystwie. Weronika Reiter to osoba dość tajemnicza, a z jej profilu w mediach społecznościowych wynika, że zajmuje się modelingiem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Łukasz Schreiber pozuje z ukochaną

Ukochana Łukasza Schreibera zadebiutowała u niego na Instagramie z okazji sylwestra, kiedy to polityk życzył obserwatorom szczęśliwego nowego orku. Teraz, po półrocznej przerwie od dodawania zdjęć z nową partnerką były minister w rządzie PiS opublikował na Instagramie fotkę z Weroniką. Miał ku temu ważny powód. Polityk apelował do Polaków, by 1 czerwca oddali swój głos w wyborach prezydenckich. "Pozdrawiam razem z Weroniką z komisji wyborczej w mojej Szkole Podstawowej w Starym Fordonie" - napisał Łukasz Schreiber na Instagramie.