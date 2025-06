Krzysztof Rutkowski uwielbia pieniądze i luksus. Chwali się tym na prawo i lewo. Kiedyś zdradził, zdradził, ile pieniędzy potrzebuje na życie.

Ile potrzebuje Krzysztof Rutkowski na życie?

"Miesięcznie muszę zarabiać ok. 200 tysięcy złotych, żeby to wszystko działało tak, jak działa. To jest minimum. Są miesiące, kiedy zarabiamy milion" - stwierdził Krzysztof Rutkowski w rozmowie z redakcją "Faktu".

Czy Krzysztof Rutkowski to hojny gość?

W rodzinie Rutkowskich nie oszczędza się również na wszelakich przyjęciach. Głośnym echem odbiła się np. pierwsza komunia syna detektywa - Krzysztofa Rutkowskiego juniora oraz dwa kosztowne samochody, które ten otrzymał od rodziców. Celebryta pokusił się ostatnio na szczere wyznanie dotyczące kwoty, jaką goście powinni włożyć do koperty idąc np. na chrzest. "Dwa tysiące. Tyle ludzie dają, na ile ich stać. Albo 500 euro. Ostatnio byliśmy na imprezie na chrzcie, to włożyliśmy 500 euro. Uznałem, że tyle mam włożyć jako Krzysztof Rutkowski" - opowiadał Krzysztof Rutkowski podczas rozmowy z portalem o2.pl.