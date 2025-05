Michał Szpak intensywnie koncertuje. Podziękował fanom za udział w koncercie w Gdańsku, który odbył się 15 maja. Jak się okazuje, już wieczorem nie czuł się dobrze.

Kariera Michała Szpaka

35-letni Michał Szpak zrobił wielką karierę. Jego popularność rozpoczęła się od telewizyjnego talent show. W 2011 zajął drugie miejsce w programie talent show TVN "X-Factor". Ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. nagrody SuperPremiery na 52. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu czy Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival 2022. Reprezentant Polski w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 r. Był też m.in. jurorem w "Mam talent". Artysta dużo koncertuje. Jak się okazuje, nawał pracy nie jest obojętny dla organizmu. Muzyk właśnie musiał odwołać koncert, bo leży w łóżku pod kroplówką. Co się dzieje?

Michał Szpak pod kroplówką!

Michał Szpak opublikował na InstaStories zdjęcie, na którym widać go z kroplówką. "Siema, jeszcze raz chciałbym za wczoraj Gdańsk! Druga wiadomość nieco bardziej smutna, gdyż z powodu prozaicznego, jakim jest mała zdzira choroba, muszę przełożyć dzisiejszy koncert w Wejherowie na dzień 13.06. Love you Gays" - napisał Michał Szpak.

Kłopoty zdrowotne Michała Szpaka

To nie pierwszy raz, gdy Michał Szpak musiał z powodów zdrowotnych odwołać koncert. Na przykład w 2019 roku Szpak nie wystąpił na festiwalu w Opolu. Dopadło go wtedy zapalenie krtani. "Michał Szpak jest chory. Z powodu złego stanu zdrowia musiał zrezygnować z udziału w festiwalu Opole 2019 i odwołać w ostatniej chwili swój niedzielny występ. Miał być jedną z gwiazd koncertu „Nie pytaj o Polskę #30LATWOLNOŚCI”, podczas którego wystąpili głównie muzycy urodzeni po 1989 roku" - napisał wtedy menadżer artysty.