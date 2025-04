Halina Mlynkova to była wokalistka zespołu Brathanki, która od wielu lat występuje na scenie solo. Piosenkarka prywatnie związana jest z Marcinem Kindlą.

Halina Mlynkova chce ochrzcić syna Leona

W czerwcu 2021 roku na świat przyszedł ich syn Leon. Piosenkarka ma również dorosłego syna Piotra. To owoc jej związku z Łukaszem Nowickim. W najnowszym wywiadzie, którego udzieliła podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wyznała, że zamierza już niebawem ochrzcić syna.

Przez wiele lat miałam bardzo duże pogubienie w kwestii moich dzieci i co z chrztem. Jestem chrześcijanką, ale innego wyznania. Wychowujemy dzieci w Polsce, w bardzo katolickim kraju - powiedziała Mlynkova.

Piosenkarka przyznała, że gdy wyprowadziła się z Warszawy, zaczęła żyć wolniej i świadomiej. Na jej duchowość wpływ miało to, że mieszka w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej. Poczuła, że chce ochrzcić najmłodszego synka.

Syn Haliny Mlynkovej jest fanem Jezusa

Jesteśmy teraz w niezwykłym dla mnie miejscu, wśród całej rodziny Marcina, która otacza Leosia. Poczułam bardzo dużą potrzebę, żeby Leoś był ochrzczony i stał się częścią tej społeczności. To dla mnie bardzo ważna rzecz - powiedziała wokalistka.

Halina Mlynkova opowiadając o swoim synu powiedziała, że jej syn bardzo chętnie uczestniczy w nabożeństwach. Siada w pierwszej ławce i bardzo interesuje go to, co dzieje się podczas mszy.

Leoś, nasz czteroletni syn jest największym fanem Jezusa. Uwielbia chodzić do kościoła, uwielbia na niego patrzeć, uwielbia drogę krzyżową... - powiedziała Halina Mlynkova.