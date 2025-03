Tomasz Bajer zasłynął drugoplanowymi rolami w takich filmach jak "Chłopaki nie płaczą" oraz "Poranek Kojota". Ten drugi film to komedia w reżyserii Olafa Lubaszenko. Produkcja ta stała się hitem a teksty w niej wypowiadane przeszły do historii polskiego kina.

Grał Laskę w "Chłopaki nie płaczą". Tak wspomina pracę na planie

W programie "Halo tu Polsat" Tomasz Bajer był gościem wraz z Michałem Milowiczem oraz Andrzejem Najmanem. Co znany z ról Laski i Siwego mówił o współpracy z Olafem Lubaszenko?

Wypowiem się jako osoba praktycznie spoza branży, czyli która to doświadczenie zdobywała tylko i wyłącznie na planie filmowym. Tam zawsze panowała rodzinna atmosfera i tak chyba zawsze było u Olafa Lubaszenko. No przynajmniej w tych produkcjach, w których ja miałem okazję brać udział. Więc zabawa była przednia, ale była też ciężka praca, bo teraz może się to troszkę zmieniło, ale kiedyś film był analogowy i to wszystko kosztowało pieniądze, więc trzeba było tych dubli robić jak najmniej - mówił Bajer w programie "Halo tu Polsat".

Laska z filmu "Chłopaki nie płaczą". Co dziś robi Tomasz Bajer

Przyznał również, że gdy ludzie rozpoznają go na ulicy, to zwracają się per "Laska". Najwyraźniej to właśnie ta rola zapadła im bardziej w pamięć. Czym dziś zajmuje się Tomasz Bajer?

Po przygodzie z filmem wyprowadził się do Australii, gdzie pracował jako malarz. W USA zatrudnił się w kasynie a w Norwegii znów malował. Osiem lat temu wrócił do Polski. Jest mężem Julii Bajer i ojcem dwóch córek.

Obecnie Tomasz Bajer mieszka w Poznaniu i jest współwłaścicielem firmy zajmującej się usuwaniem wgnieceń z karoserii. Film "Poranek kojota" z jego udziałem będzie można zobaczyć w środę (26 marca) o godz. 21:50 w telewizji Polsat.