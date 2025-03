33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Jak co roku w aukcjach na rzecz fundacji wzięło udział wiele gwiazd. Wśród nich były m.in. Iga Świątek, Omenaa Mensah oraz Rafał Brzoska, Ewa Chodakowska oraz Maciej Musiał.

Maciej Musiał w ramach WOŚP sprzątał

To właśnie o aukcji aktora, którego obecnie oglądać można w 3. sezonie serialu "Krew z krwi" było najgłośniej. Maciej Musiał przekazał na aukcję chęć posprzątania domu lub mieszkania zwycięzcy w rytm hitu "Explosion" w wykonaniu duetu Kalwi & Remi.

Hej, usiądziesz sobie wygodnie na kanapie sam lub z bliskimi, będziecie się relaksować, a ja wysprzątam Ci dom/mieszkanie do zapętlonego utworu Explosion. (...) Sprzątanie będziemy wspominać do końca świata i jeden dzień dłużej - tymi słowami Maciej Musiał reklamował swoją ofertę.

Tyle zapłacono za aukcję Macieja Musiała

Aukcja aktora od początku cieszyła się ogromną popularnością i wysoką ceną. Ostatecznie wylicytowana została za 136 tys. złotych. Pieniądze te podobnie, jak zebrane do puszek oraz z innych licytacji, WOŚP przeznaczy na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych.

To z wygraną aukcją na rzecz WOŚP zrobił zwycięzca

Maciej Musiał zamieścił w swoich mediach społecznościowych rolkę, na której pokazuje jak wraz z "ekipą sprzątającą" wykonuje zadanie z licytacji. Aukcję wygrała anonimowa osoba z Krakowa. Musiał wraz ze swoim sprzętem nie wybrał się jednak do prywatnego mieszkania, ale do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Okazało się, że zwycięzca przekazał swoją wygraną tym, którym sprawi więcej radości.

Komu już za chwilę wysprzątam chatę w ramach licytacji WOŚP? Jest Kalwi i Remi, ja mam sprzęt ale kto wygrał tę licytację? Pewien anonimowy obywatel Krakowa. Zrobił to za pomocą swojej fundacji a sprzątanie przekazał na rzecz oddziału onkologii dziecięcej szpitala w Krakowie, przed którym właśnie się znajdujemy. Dobro zatoczyło koło. To co chłopaki? Let's go - wyjaśnił na nagraniu Maciej Musiał.

Wyjaśnił, że ze względu na miejsce, w którym wykona zadanie wraz ze swoją ekipą, nie będzie dalej kręcił relacji. Dodał jedynie kilka zdjęć i odwiedził siedzibę fundacji Zróbmy Sobie Kraków, która wygrała licytację. Pracownicy wyjaśnili, że skusili się na aukcję aktora, bo chcieli "wywołać dużo radości i uśmiechów dla dzieciaków z tobą na oddziale onkologii".