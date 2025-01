Maciej Musiał wspiera WOŚP

Maciej Musiał nie stroni od angażowania się w akcje charytatywne i społeczne. Aktor znany z takich produkcji jak "Rodzinka.pl" czy "Śleboda" weźmie udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Reklama

Nietypowa licytacja na rzecz WOŚP od Macieja Musiała

Akcję fundacji Jurka Owsiaka ma zamiar wesprzeć nietypową licytacją. To bardzo oryginalna propozycja. W zamieszczonym w sieci poście zaprasza do licytowania jego pomocy w domowych porządkach.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Jak wynika z grafiki zamieszczonej w poście Maciej Musiał posprząta mieszkanie, ale zrobi to przy piosence "Explosion". Aktor zaznaczył, że możliwa jest zmiana repertuaru. Wśród muzycznych propozycji od Macieja Musiała są klasyki ABBY, jak i hity Pitbulla czy Krzysztofa Krawczyka.

Jego post nie przeszedł bez echa. Jedną z pierwszych osób, która skomentowała post Musiała była Magdalena Lamparska. No i pozamiatał, a nie musiał - zażartowała aktorka.

Cena wywoławcza aukcji Macieja Musiała na rzecz WOŚP

Ile trzeba zapłacić za nietypową aukcję Macieja Musiała? Cena wywoławcza oferowanej usługi sprzątania to 10 tys. 500 zł. Z pewnością cena ta wzrośnie im bliżej finału WOŚP będzie. Osoba, która wygra licytację będzie mogła skorzystać z usługi sprzątania przez Macieja Musiała do końca 2025 roku. Aktor, by przyciągnąć uwagę fanów zapozował do zdjęcia promującego licytację w samej białej podkoszulce.

Nie da się nie zauważyć na tej fotografii umięśnionej i wysportowanej sylwetki aktora. Lubię wcześnie rano wstać, lubię pójść na siłownię. Później naprawdę mam dobry humor. Jest to część mojej rzeczywistości - mówił zapytany o swoją formę.