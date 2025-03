Danuta Stenka to aktorka, którą widzowie najbardziej kojarzą jako Judytę z filmu "Nigdy w życiu". Prywatnie to mama dwóch córek - Pauliny i Natalii oraz żona od ponad 30 lat. Aktorka wyznała w ostatnich wywiadach, co jest tajemnicą jej udanego małżeństwa.