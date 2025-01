Filmy "Kogel-mogel" oraz "Galimatias, czyli Kogel-Mogel II w reżyserii Romana Załuskiego do dziś są produkcjami, które widzowie za każdym razem, gdy tylko pojawiają się na szklanym ekranie, chętnie oglądają.

Reklama

W filmie "Kogel-mogel" Maciej Koterski grał Piotrusia

Powiedzonka z tych dwóch filmów na stałe weszły do potocznego języka. Zwłaszcza to pani Wolańskiej, w którą wcielała się Ewa Kasprzyk, czyli stwierdzenie "Tu jest jakby luksusowo".

Obydwa filmy wyprodukowane zostały i weszły na ekrany kin pod koniec lat 80. W głównych rolach można było zobaczyć oprócz wspomnianej Ewy Kasprzyk, także Grażynę Błęcką-Kolską, Katarzynę Łaniewską, Zdzisława Wardejna czy Dariusza Siatkowskiego.

Widzowie polubili także dziecięcego aktora, który wcielał się w postać nie do końca grzecznego Piotrusia, syna państwa Wolańskich. Grał go Maciej Koterski. Choć była to rola drugoplanowa, dziś trudno wyobrazić sobie obydwie produkcje bez tej postaci.

Maciej Koterski zyskał popularność dzięki filmom z serii "Kogel-mogel"

Mimo, że kariera Macieja Koterskiego zapowiadała się nieźle, szybko się skończyła. Po zagraniu w drugiej części filmu "Kogel-mogel" ten mały aktor nie wystąpił już w żadnej innej produkcji. Co dzieje się z nim dziś?

Reklama

Maciej Koterski w dzieciństwie pożegnał się z show-biznesem i do dziś nie ma z nim nic wspólnego. Jego fani nie mają chyba, co liczyć na jego wielki powrót w jakiejkolwiek epizodycznej roli. Były dziecięcy aktor chroni swoją prywatność i nie wiadomo tak do końca, jak potoczyły się jego losy.

Co dziś robi Maciej Koterski, czyli Piotruś z "Kogel-mogel"?

Nie wiadomo, czym dokładnie zajmuje się dorosły Maciej Koterski. Z krążących w mediach wiadomości wynika, że mieszka za granicą i na pewno nie jest związany z branżą artystyczną. Takie informacje ma m.in. scenarzystka filmów z serii "Kogel-mogel" Ilona Łepkowska.

Przy trzeciej części dowiadywaliśmy się, co się z nim dzieje i z tego, co pamiętam, on mieszka za granicą. Jego losy potoczyły się tak, że nie ma nic wspólnego z aktorstwem, z mediami. Nawet nie wiem, jak on wygląda i czy by podołał tej roli - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".