Mel Gibson stracił dom w pożarze. "Wygląda jak Drezno po bombardowaniu"

Pożary w Los Angeles i jego okolicach zaczęły się we wtorek, 7 stycznia. Ich ogrom sprawił, że wiele osób straciło domy i majątki całego życia. Wśród nich jest wiele hollywoodzkich gwiazd i osób znanych z pierwszych stron gazet m.in. Paris Hilton, Adam Brody, Anthony Hopkins. O utracie domu poinformował również Mel Gibson, którego posiadłość, według informacji The New York Post, była warta w przeliczeniu około 60 mln złotych. Udało się uratować jedynie kury.

Nigdy nie widziałem tak całkowitego spalenia. To tak, jakby ktoś zrobił to celowo, żeby naprawdę zniszczyć każdy aspekt. To emocjonalne. Mieszkałem tam przez około 14-15 lat, więc było to dla mnie domem i miałem tam wiele osobistych rzeczy, których nie mogę odzyskać - powiedział Mel Gibson. -Moja okolica wygląda jak Drezno po bombardowaniu. (…) Ciekawe, ale teraz czuję się tak, jakbym został uwolniony od ciężaru tych wszystkich moich rzeczy, które zamieniły się w popiół. Przetrwały tylko moje kury- powiedział w wywiadzie z Joe Roganem. Do mediów trafił filmik, który Mel Gibson nagrał osobiście, by udokumentować to, co zostało z jego domu.

Mel Gibson stracił dom w pożarze Los Angeles. Zdjęcia

Aktor kupił dom w Los Angeles w 2008 roku od Davida Duchovnego. Mieszkał w nim z żoną Rosalind Ross oraz synem Larsem. Mel Gibson stracił nie tylko dom, ale również wiele osobistych rzeczy, rodzinnych pamiątek, które miały dla niego wartość sentymentalną. Na nagraniu i zdjęciach widać, że z okazałej posiadłości, zachowały się jedynie kamienne elementy - grill i kominek, cała reszta jest kompletnie spalona. Mimo ogromnych strat, Mel Gibson podkreśla, że dla niego najważniejsze jest to, że jego rodzinie nic się nie stało. - Cóż, straciłem całkiem fajne rzeczy, ale wiesz, to wszystko można zastąpić. To przecież tylko rzeczy. Dobra wiadomość jest taka, że moja rodzina i ci, których kocham, mają się dobrze. Jesteśmy szczęśliwi, zdrowi i bezpieczni, to wszystko, o co naprawdę mogę się troszczyć - powiedział aktor.