Liczba ofiar pożarów w rejonie Los Angeles wzrosła do 13 osób - poinformował w sobotę szeryf hrabstwa Los Angeles Robert Luna. Za zaginione uznano również 13 osób - przekazał z kolei James McDonnell, szef policji.Z wstępnych ocen straży pożarnej wynika, że zniszczonych zostało ponad 12 tys. budynków. Pożary łącznie objęły obszar 145 km kw. - poinformował portal gazety "Lost Angeles Times".

Reklama

Serce mi pęka, jak na to patrzę, całe Pacific Palisades przy Malibu jest zniszczone. To wygląda jak z filmu, najgorszego horroru - mówiła Pudelkowi kilka dni temu modelka Joanna Krupa.

Joanna Krupa opublikowała w social mediach post, w którym poinformowała, że razem z córką ewakuowała się z domu. Zabrała również swoje ukochane psy. Prowadząca "Top Model" zaznaczyła, że nie dostała nakazu ewakuacji, lecz ogień był niepokojąco blisko. Teraz jest bezpieczna.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

"U nas wszystko w porządku"

"Tak, jesteśmy bezpieczni. Chciałam to opublikować i podziękować wszystkim, którzy pytają się, czy wszystko u nas w porządku. Jestem psychicznie wyczerpana i nie odpowiadam wszystkim, ponieważ trudno mi zrozumieć to, co się tu dzieje. Chciałam więc opublikować jeden post, żeby przekazać aktualne informacje, że wszystko u nas w porządku" - napisała Joanna Krupa.

"Pożar był zbyt blisko"

"Tak wygląda ewakuacja, chociaż nie otrzymaliśmy alertu. Postanowiliśmy podjąć działania i zabrać naszą córkę i 3 psy w bezpieczne miejsce, ponieważ wczoraj wieczorem pożar był zbyt blisko, żeby czuć się komfortowo. Jestem wdzięczna za bezpieczeństwo, jednak to doświadczenie było brutalnym przypomnieniem, aby zawsze być przygotowanym" - dodała.