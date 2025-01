Meghan Markle pożegnała ukochanego psa

Meghan Markle we wtorek wieczorem zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym podzieliła się z internautami smutną informacją o odejściu ukochanego psa. Małżonka księcia Harry'ego opisała w nim historię beagla o imieniu Guy, którego adoptowała ze schroniska w Kanadzie. Pies stał się jej wiernym przyjacielem, który był zarówno towarzyszem zwykłej codzienności, jak i ważnych wydarzeń w życiu Markle. Księżna opublikowała film z wykorzystaniem prywatnych kadrów ze wspólnych chwil z ukochanym psem.

Odszedł pies Meghan Markle

Pies rasy beagle, został zaadoptowany przez Meghan Markle w 2015 roku. Był niewielki i wychudzony, więc nazywano go "the little guy" (z ang. mały facet). Markle po adopcji zachowała imię Guy. - Przygarnęłam go... i zakochałam się. I był najlepszym facetem, jakiego dziewczyna mogłaby sobie wymarzyć - napisała księżna na Instagramie.

Guy towarzyszył jej przez wiele lat, w czasach, gdy grała w serialu "Suits", poznała i zaręczyła się z księciem Harry'm, brała ślub i dwukrotnie została mamą. W wideo, załączonym do wpisu widać, że pies jest również ulubieńcem dzieci pary. -Wypłakałam zbyt wiele łez, by je zliczyć. Dziękuję ci za tak wiele lat bezwarunkowej miłości - napisała Markle.