Stanisław Tym zmarł 6 grudnia br. Jego pogrzeb odbył się 17 grudnia na warszawskich Powązkach Wojskowych. W ostatniej drodze towarzyszyli mu ludzie świata kultury i sztuki m.in. Krzysztof Materna, Zbigniew Zborowski oraz Krystyna Janda. To ona opublikowała zdjęcie wzruszającego szczegółu na grobie filmowego Ryszarda Ochódzkiego. Co to takiego?