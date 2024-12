Jadwiga Barańska była uwielbiana przez widzów za rolę w filmie swojego męża Jerzego Antczaka. W produkcji "Noce i dnie" grała Barbarę. Zmarła z dala od Polski. W USA, gdzie wyemigrowała wraz z ukochanym. Odeszła 24 października br. , trzy dni po swoich 89. urodzinach.

Tak wygląda grób Jadwigi Barańskiej. Mąż pokazał zdjęcia

Jej prochy, jak zapowiedziała rodzina, zostaną również sprowadzone do Polski. Pochówek ma się odbyć w 90. rocznicę urodzin aktorki. Jej mąż Jerzy Antczak pokazał w mediach społecznościowych, jak wygląda grób jego żony. Znajduje się on na cmentarzu Forest Lawn. To skromna, mała, prostokątna i biała płyta nagrobna.

Kochani przyjaciele. Dzisiaj w południe byłem na cmentarzu i przez niemal dwie godziny czytałem Jadzi wasze komentarze, co chwilę zanosząc się szlochem - napisał Antczak.

Ale dzięki waszej miłości był to płacz ukojenia. Za co z całego serca wam i Łukaszowi dziękuję. Wasz dozgonnie Jerzy - dodał.