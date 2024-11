Wyróżnienie "Sexiest Man Alive" jest przyznawane przez kolorowy magazyn "People" od 1985 roku, kiedy to pierwszym laureatem został Mel Gibson. W zeszłym roku tytuł przypadł Patrickowi Dempseyowi, a wśród zwycięzców z ostatnich lat byli Chris Evans, Michael B. Jordan, Paul Rudd, John Legend i Idris Elba.

"Myślałem, że ktoś mnie wkręca"

45-letni amerykański gwiazdor ma polskie korzenie ze strony ojca. Rodzina jego ojca Ronalda Krasinskiego pochodzi z Polski, ze wsi Bytoń w województwie kujawsko-pomorskim. Jest mężem aktorki Emily Blunt (nominowana do Oscara brytyjska gwiazda, znana m.in. "Oppenheimera", "Mary Poppins powraca", "Na skraju jutra" czy "Diabeł ubiera się u Prady"). John Krasinski jest zaskoczony i nie spodziewał się wygranej w plebiscycie. Jak powiedział w rozmowie z "People", nie przypuszczałby nigdy, że ma szanse, bo w plebiscycie grali tacy amanci jak Glenn Powell czy Jonathan Bailey.

"Myślałem, że ktoś mnie wkręca. Nigdy nie budzę się, myśląc: Czy to ten dzień, w którym otrzymam tytuł najseksowniejszego mężczyzny na świecie?. A jednak to był dzień, w którym to zrobiliście. Naprawdę podnieśliście mi poprzeczkę" - powiedział aktor.

John Krasinski mieszka w Nowym Jorku, w Brooklynie wraz z żoną, brytyjską aktorką Emily Blunt i ich dwiema córkami: 10-letnią Hazel i 8-letnią Violet. Małżonka gwiazdora zareagowała na wiadomość o wygranej ukochanego z dużym entuzjazmem.

Miała powiedzieć, że wytapetuje ściany ich domu okładką magazynu "People", na której pojawił się jej mąż. "Nasze dzieci to pokochają" - stwierdziła zdobywczyni Złotego Globu.

Kariera Johna Krasinskiego

John Krasinski jest najbardziej znany z roli Jima Halperta w amerykańskiej wersji serialu "The Office" oraz z tytułowej roli w serialu Prime Video "Jack Ryan". Wyreżyserował również głośny horror "Ciche miejsce" (2018) oraz jego sequel z 2020 roku, współtworzył też scenariusz i zagrał w tym kinowym hicie obok swojej życiowej partnerki Emily Blunt.

Wiosną premierę miała najnowsza produkcja nakręcona przez Krasinskiego - komedia fantasy "Istoty fantastyczne", w której zagrali m.in. Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge i Steve Carell.