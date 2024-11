Edyta Górniak ostatnio publikuje wiele postów, w których pisze o duchowości, sile natury i życiu na Ziemi. Jak podkreśla, wierzy w dobro i to, że wszystko ma swój cel. Teraz jej wpis zaniepokoił fanów.

Nowa płyta Edyty Górniak

Od tamtej pory Górniak wydała siedem albumów studyjnych. Jej dyskografię zamyka płyta „My” z 2012 roku. Teraz ogłosiła, że nagrała nową płytę pt. "My Favourite Winter". "Album, który – mam wielką nadzieję – będzie wam miłym towarzyszem zbliżających się długich, zimowych wieczorów. Mam nadzieję, że otuli was brzmieniem wybitnych muzyków, a także ciepłem nut mojego serca, na czas spotkań z przyjaciółmi, rodziną lub na spacerach z samym sobą” - napisała na Instagramie.

Reklama

Choć wydanie nowego krążka, jak podkreślała, napawa ją radością, to teraz pogrążyła się w smutku. Edyta Górniak za dwa dni będzie świętować 52. urodziny. Może to nostalgia przed urodzinami, a może nie. Na spacerze ze słońcem pomyślałam: ciekawe, kiedy się poddam" - podpisała swoje zdjęcie Edyta Górniak.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Dziękuję, że przeżyłam kolejny rok"

.Wokalistka dodała też osobny wpis na InstaStories, w którym wyraziła swoją wdzięczność za to, co spotkało ją dotychczas w życiu. Wspomniała m.in. o synu, Allanie. "Dziękuję, że przeżyłam kolejny rok, że jeszcze tu jestem, że mogę utulić swojego syna. Napić się kochanej kawy, wtulić się w tych, których kocham i zobaczyć, jak zasypia dzień. Dziękuję za marzenia, śmiech, wodospady, za walkę o dźwięki. Za naukę, jak codziennie starać się być lepszym człowiekiem i jak oddać światu, co zostało mi podarowane" – napisała Edyta Górniak, dołączając zdjęcie zachodzącego słońca.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reakcja fanów na słowa Edyty Górniak

Słowa diwy mocno zaniepokoiły jej fanów. Pospieszyli wsparciem. "Poczucie zrezygnowania zdarza się każdemu. Poddanie się nie jest w twoim słowniku"; "Skorpion walczy do końca"; "Myślę, że każdy z nas zadał sobie takie pytanie"; "Nigdy się nie poddasz, bo taką już masz naturę, jak Pocahontas" – napisali ludzie w komentarzach.