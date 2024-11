Jesse Eisenbert, w 2011 r. był nominowany m.in. do Oscara za rolę w głośnym filmie "The Social Network" w reż. Davida Finchera. Wcielił się w nim w postać Marca Zucerberga, twórcy Facebooka. Jesse Eisenberg grał też m.in. u Woddy'ego Allena w filmach"Zakochani w Rzymie" (2012) oraz "Śmietanka towarzyska" (2016). Wystąpił również w takich filmach jak "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" czy "Iluzja".

"List miłosny do Polski"

W Warszawie Jesse Eisenberg zaprezentował swój nowy film pt. "Prawdziwy ból". To produkcja, która jest mu szczególnie bliska. - Ten film to mój list miłosny do Polski - powiedział Jesse Eisenberg, który film wyreżyserował, napisał do niego scenariusz, zagrał w nim jedną z głównych ról oraz był jego współproducentem. "Prawdziwy ból" trafi do polskich kin 8 listopada, a jego uroczysta premiera odbyła się podczas otwarcia 22. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej "Kamera Dawida".

Jesse Eisenberg napisał scenariusz tego filmu inspirując się rodzinną historią. Jego przodkowie pochodzą z Krasnegostawu, tak samo jak rodzina bohaterów "Prawdziwego bólu", czyli Davida (Jesse Eisenberg) oraz Benjiego (Kieran Culkin). Kuzyni przyjeżdżają z USA na wycieczkę do Polski, by poznać kraj, w którym urodziła się ich ukochana babcia. Najpierw jeżdżą z dość oryginalną wycieczką i odwiedzają m.in. Warszawę, Lublin i Państwowe Muzeum na Majdanku- Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady, a potem ruszają do Krasnegostawu. Podczas podróży Benji i David nie tylko odkrywają kraj przodków, lecz przede wszystkim poznają siebie samych.

"Od zawsze chciałem stworzyć film w Polsce. Kocham to miejsce. Jest bardzo piękne i inne od miejsca, w którym mieszkam - dorastałem w Nowym Jorku" - mówił Jesse Eisenberg w dniu premiery w rozmowie z PAP.

Polskie obywatelstwo za niecałe dwa tygodnie

Prababka ze strony matki Jesse'go Eisenberga, Hyman Mendelsohn, urodziła się w Krasnymstawie; pradziadek ze strony ojca, Sam Eisenberg, również pochodził z Polski. Aktor w maju br. obwieścił, że stara się o polskie obywatelstwo. Ewa Puszczyńska, producentka filmu "Prawdziwy ból" mówiła podczas spotkania w Muzeum Polin, że Eisenberg za ok. 2 tygodnie odbierze w Waszyngtonie polskie obywatelstwo. Jak podkreśliła, to bardzo dla niego ważne. Dodała, że mam nadzieję, że Eisenberg nakręci jeszcze niejeden film w Polsce.

Jak opowiadała Ewa Puszczyńska, która ma na koncie produkcję m.in. "Strefy interesów", "Idy" i "Zimnej wojny", gdy tylko dowiedziała się, że Jesse Eisenberg chce nakręcić film w Polsce, postanowiła, że zrobi go razem z nim. Zdjęcia trwały dwadzieścia parę dni. Za zdjęcia odpowiedzialny był operator Michał Dymek, za kostiumy - Małgorzata Fudala, a za scenografię Mela Melak.