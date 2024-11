James Van Der Beek, gwiazdor "Jeziora marzeń", ma raka

James Van Der Beek zdobył ogromną popularność wcielając się w rolę Dawsona w hitowym serialu pt. "Jezioro marzeń". Produkcja była kuźnią talentów lat 90. Dzięki niej w branży filmowej zasłynęli również: Katie Holmes, Michelle Williams i Joshua Jacksonowi.

James Van Der Beek obecnie ma 47 lat. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem sześciorga dzieci. Informacją o chorobie nowotworowej planował podzielić się w obszernym wywiadzie dla "People", którego celem miało być zwiększanie świadomości na temat raka. Niestety plany aktora pokrzyżował jeden z tabloidów. - Musiałem zmienić ten plan wczesnym rankiem, kiedy poinformowano mnie, że pewien tabloid zamierza opublikować tę wiadomość - powiedział aktor. Gwiazdor wyraził żal, że wiele osób dowiedziało się o jego chorobie z mediów społecznościowych. Wolał jednak opowiedzieć o tym sam, niż pozostawić to tabloidom.

James Van Der Beek o nowotworze jelita grubego

James Van Der Beek ma nowotwór. - Mam raka jelita grubego. Prywatnie zmagam się z tą diagnozą i podejmuję kroki, aby to rozwiązać, przy wsparciu mojej wspaniałej rodziny - powiedział "People". - Są powody do optymizmu i czuję się dobrze - dodał. Aktor planuje zaangażować się w akcję, której celem jest zachęcenie do profilaktyki. Program "The Real Full Monty" ma wystartować w grudniu. Ma szerzyć świadomość na temat nowotworów prostaty, jąder i jelita grubego.