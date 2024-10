Od września 2016 roku Robert Mazurek jest od poniedziałku do piątku gospodarzem programu „Poranna rozmowa w RMF FM”. Dziennikarz jest znany z kontrowersyjnych wywiadów, podczas których jego gościom czasem puszczały nerwy.

"Zasiedziałem się"

"Zasiedziałem się, lecz wszystko kiedyś się kończy, więc mam bardzo dobrą wiadomość: Z końcem 2024 roku kończę współpracę z RMF" - poinformował Robert Mazurek. I dodał: „Rozstajemy się w zgodzie i sympatii, a wszystkim Słuchaczom, Gościom i Współpracownikom serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia, bo jeszcze nie przechodzę na emeryturę, choć chętnie skorzystam z uroków późniejszego wstawania.”

To była nasza wspólna decyzja, koniec roku to dobry moment na zakończenie pewnego etapu dla obu stron – coś się kończy, coś się zaczyna. Bardzo dziękujemy Robertowi za 8 lat współpracy z największą stacją radiową w Polsce - przekazał mediom prezes Grupy RMF Tomasz Ramza.

Kto zastąpi Roberta Mazurka?

Od stycznia Roberta Mazurka zastąpi w porannych rozmowach po godz. 8.00 znany z anteny RMF FM Tomasz Terlikowski, publicysta, felietonista i autor wielu książek. Tomasz Terlikowski współpracuje z RMF-em od września 2021 roku. Zaczynał od prowadzenia popołudniowych rozmów na antenie radia. Po roku został także prowadzącym codzienne pasmo w internetowym radiu RMF 24. Tam od września 2024 jest również gospodarzem codziennej rozmowy o 7.00.

"Tomasz Terlikowski to dziennikarz z wielkim dorobkiem i uznany publicysta. Doceniamy jak wielką rolę odgrywa w redakcji Faktów RMF FM, naszym dziale publicystyki oraz na antenie naszego Radia internetowego. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, by to jego wskazać jako nowego gospodarza Porannej Rozmowy w Radiu RMF. Cieszymy się, że podjął to wyzwanie" - przekazał mediom Michał Rodak, dyrektor informacji w RMF FM.