Znakomita aktorka Kathy Bates zaszokowała fanów swoim wyznaniem. Okazuje się, że możemy nie zobaczyć jej już w żadnej nowej roli. Po pięciu dekadach grania nagrodzona Oscarem i Emmy aktorka Kathy Bates ogłasza, że jest gotowa na zakończenie kariery. Rola w serialu "Matlock" to zwieńczenie jej artystycznej drogi. "To mój ostatni taniec" - powiedziała w wywiadzie dla "The New York Times".