Kris Kristofferson zmarł w wieku 88 lat. W USA był już legendą. Śpiewał, komponował i pisał teksty do piosenek country. Razem z innymi gigantami tego gatunku stworzył supergrupę The Highwaymen - byli to Waylon Jennings, Willi Nelson i Johnny Cash.

Droga do śpiewania i aktorstwa

Kris Kristofferson studiował filozofię i literaturę. W latach 1964–68 służył jako pilot w oddziałach Amerykańskich Siłach Powietrznych stacjonujących w Niemczech. Tam zaczął śpiewać w klubach wojskowych. Po wyjściu z wojska w 1965 miał zostać wykładowcą na West Point, ale pojechał do Nashville, gdzie uległ czarowi muzyki country. Od 1970 występował na estradzie i nagrywał płyty. Został laureatem trzech nagród Grammy. Wylansował m.in. takie przeboje jak np. "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times", "Loving Her Was Easier" i "Why Not". Jego piosenki mieli w swoim repertuarze m.in. Janis Joplin i Elvis Presley.

Reklama

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kariera Krisa Kristoffersona

Przygodę z kinem Kristofferson – wówczas już ceniony wokalista i kompozytor – rozpoczął na początku lat 70. od występu w dramacie Dennisa Hoppera "Ostatni film" (The Last Movie, 1971) jako rybałt kowboj i kompozytor muzyki filmowej.

Świetnie przyjęto jego rolę Williama H. Bonneya/Billy’ego Kida, bandyty broniącego za wszelką cenę swej wolności w westernie Sama Peckinpaha "Pat Garrett i Billy Kid" (Pat Garrett and Billy the Kid, 1973), za którą zdobył nominację do nagrody BAFTA Film. Bardzo chwalono jego występ w filmie "Narodziny gwiazdy" (A Star Was Born, 1973), gdzie wcielił się w postać słynnego piosenkarza, który stacza się z powodu alkoholizmu. Partnerowała mu Barbra Streisand. Za tę rolę dostał Złoty Glob.

Zasłynął także rolą zbuntowanego kierowcy ciężarówki, Martina Penwalda o przezwisku "Gumowy Kaczor", który rozpoczyna brawurową ucieczkę przez lokalnym szeryfem w sensacyjnym filmie drogi Sama Peckinpaha "Konwój" (Convoy, 1978) z Ali MacGraw.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

W filmach akcji "Blade: Wieczny łowca" (1998) Davida S. Goyera, "Blade: Wieczny łowca II" (2002) Guillermo del Toro i "Blade: Mroczna trójca" (2004) S. Goyera był mentorem tytułowego bohatera granego przez Wesleya Snipesa.

Informację o śmierci Krisa Kristoffersona podał jego rzecznik prasowy, Ebie McFarland. Z jego słów wynika, że artysta zmarł w swoim domu na hawajskiej wyspie Maui otoczony rodziną.