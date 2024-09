W Polsce eutanazja jest zakazana, ale w niektórych krajach dopuszcza się jej przeprowadzenie. Eutanazja to skrócenie życia osoby nieuleczalnie chorej i cierpiącej na jej życzenie.

Eutanazja to temat kontrowersyjny. Dla zwolenników eutanazji jest to sposób na uszanowanie woli osoby chorej lub też skrócenie bólu i cierpienia bliskiej, kochanej osoby. Przeciwnicy z kolei twierdzą, że życie musi podlegać bezwzględnej ochronie i "nikt nie może bawić się w Boga".

Rozmowy o życiu i śmierci

Michała Olszańskiego podczas wywiadu udzielonego byłej koleżance z "Pytania na śniadanie", Monice Richardson poruszył sprawę eutanazji. W youtube'owym programie " The Richardson Star" zaczęto rozmawiać bowiem o śmierci. Czy boisz się śmierci? - zapytała Monika Richardson kolegę. Nie boję się śmierci - odparł. I mam takie poczucie, że ta śmierć będzie zależna od innych, a nie ode mnie - doprecyzował.

Olszański stwierdził, że chciałby mieć wpływ na to, w jakim momencie odejdzie. Gdy dziennikarka stwierdziła, że w takim razie myśli o samobójstwie, odpowiedział, że wcale tak nie jest. Nie, ale chciałbym na przykład móc zdecydować, że jestem na takim etapie, że nie ma to dalej sensu. Ja się boję bycia warzywem - wyjaśnił prezenter. Ale jeżeli sam chcesz zadecydować o tym momencie, to znaczy, że chcesz sobie odebrać życie - upierała się Monika Richardson.

Dokąd zmierza świat

Monika Richardson dopytywała Olszańskiego, czy uważa, że są szanse na legalizację eutanazji w Polsce. Mam takie poczucie, że cywilizacja i świat zmierza w takim kierunku, żeby dać człowiekowi decydować o swoim życiu. To nie jest szybkie, ale konsekwentnie idziemy w tę stronę - wyjaśnił.