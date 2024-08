W niedzielny poranek dzieci Alaina Delona przekazały francuskiej agencji AFP oświadczenie, w którym poinformowały o śmierci aktora.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, a także (pies) Loubo, z głębokim smutkiem przekazują informację o śmierci ojca. Zmarł spokojnie w swoim domu w Douchy, otoczony przez troje swoich dzieci i rodzinę. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym szczególnie bolesnym czasie" - to pełna treść komunikatu, który pojawił się we francuskich mediach, a później na całym świecie.

Poważna choroba Alaina Delona

Od 2019 r. mówiono o poważnych problemach ze zdrowiem Alaina Delona. Na jaw wyszedł też konflikt, który rozgorzał między jego dziećmi. Była w to zamieszana także opiekunka, którą rodzina oskarżyła o znęcanie się nad aktorem.

W 2019 r. Alain Delon, francuski aktor znany z prawie stu ról filmowych i nagrodzony honorową Złotą Palmą za całokształt twórczości, doznał udaru mózgu i wylewu. Jego stan zdrowia drastycznie się pogorszył. Delon wymagał codziennej opieki.

Konflikt między dziećmi Alaina Delona

Synowie aktora, Anthony i Alain-Fabien, chcieli, by ich ojciec do końca życia mieszkał w swojej posiadłości w Douchy, lecz otoczony opieką. Anouchka nalegała, by ojciec na ostatnie lata swojego życia został przewieziony do Szwajcarii, gdzie mieszka ona sama. Twierdziła, że mogłaby się nim tam zająć. Bracia uważali jednak, że pobudki Anouchki są inne. Ich zdaniem chciała w ten sposób uniknąć płacenia podatku od spadku po aktorze.

Majątek Alaina Delona

Alain Delon był nie tylko aktorem, ale również człowiekiem interesu, który umiał wykorzystywać swój wizerunek do gromadzenia majątku. Wielkość tej spuścizny jest jednak pilnie strzeżoną tajemnicą.

Na przestrzeni kariery, wraz z sukcesami aktorskimi, Delon zgromadził znaczną fortunę, również dlatego, że był producentem około 30 filmów. Udało mu się skutecznie wykorzystać markę "Delon" i własny wizerunek. Produkcja przedmiotów luksusowych okazała się sukcesem; w Azji sprzedawały się sygnowane jego nazwiskiem papierosy, alkohole i perfumy. Luksusowa marka perfum wykorzystywała w reklamie zdjęcia Delona z lat 60. XX w.

Delon pasjonował się sztuką; jeszcze w latach 60. zaczął kupować grafikę. Kolekcjonował rzeźby, elitarne marki win, kosztowne zegarki. O skali jego majątku mogą świadczyć te dzieła sztuki, które przed śmiercią wystawił na sprzedaż. To na przykład jeden z obrazów Eugene'a Delacroix - najwybitniejszego przedstawiciela romantyzmu w sztuce europejskiej. Inne płótno, które należało do Delona, pędzla Raoula Dufy, wyceniano na ponad 1 mln euro.

Kilkanaście lat wcześniej, gdy Delon po raz pierwszy wystawił na aukcję swoją kolekcję sztuki, obejmowała ona około 40 obrazów z lat 50. XX w. Akcja pobiła kilka światowych rekordów i przyniosła prawie 9 mln euro.

W 2000 roku aktor przyjął obywatelstwo Szwajcarii, znanej z korzystnego opodatkowania. Miał również nieruchomość w pobliżu Genewy. Pozostaje tajemnicą inny ewentualny majątek nieruchomy, poza posiadłością w Douchy (region Loiret), gdzie osiadł przed kilkudziesięciu laty z ówczesną partnerką Mireille Darc i gdzie mieszkał do końca życia.

Delon kolekcjonował również broń. Część tego arsenału - 72 sztuki, w tym broń sportowa - została skonfiskowana w Douchy w lutym br. Na terenie posiadłości znajdowała się strzelnica, ale Delon nie miał zezwolenia na tę broń i jej nie zadeklarował.

