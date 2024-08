Sierpień to miesiąc świadomości chorób autoimmunologicznych. Jedną z nich jest łuszczyca. Na jakie dziwne pytania muszą odpowiadać osoby, które na nią chorują? Czy wciąż niektórzy uważają, że tym można się zarazić? Jak przełamuje się stereotypy i jak mówi się o chorobie, by ją oswoić nie tylko samemu sobie, ale innym?

Z jakimi stereotypami trzeba walczyć chorując na łuszczycę?

Pani Łuska, czyli Dominika Jeżewska i Anka Tajkiewicz, psycholożka i fotografka stworzyły kampanię "Daj się odkryć" dedykowaną poszerzaniu świadomości polskiego społeczeństwa właśnie na temat łuszczycy.

Ktoś w kolejce za mną powiedział do mojego dziecka: Odsuń się od tej baby, bo ona na pewno ma trąd. Ten komentarz był bardzo dziwny, zirytował mnie. Jestem wygadana, ale nie umiałam na to odpowiedzieć. Ściskałam moją córeczkę za ręce i miałam oczy pełne łez- wspomina to, co usłyszała na swój temat Anka Tajkiewicz, autorka zdjęć do kampanii.

Jak zaakceptować chorobę, jaką jest łuszczyca?

Zarówno ona, jak i Pani Łuska, czyli Dominika Jeżewska przyznają, że z tą chorobą trzeba nauczyć się żyć, zaakceptować ją.

W momencie jak zachorowałam na łuszczycę miałam wrażenie, że na pewno sobie tego życia nie ułożę, nikt mnie nie pokocha. Patrzyłam na to nie jaką jestem osobą, tylko jak wygląda moje ciało, myślałam, że nikt mnie nie pokocha z taką skórą - wyznaje Dominika.

Co powiedziałyby osobom, które dopiero dowiedziały się o swojej chorobie? Jakie są prawdy i mity na temat łuszczycy? Jak ich zdaniem odzyskać akceptację i radość życia pomimo choroby?

