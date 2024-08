Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez 14 lat byli małżeństwem. Uchodzili za jedną z bardziej udanych par polskiego show-biznesu. W marcu 2022 roku obydwoje wydali oświadczenie, w którym poinformowali o tym, że się rozstają.

Katarzyna Cichopek szczerze o swoim rozstaniu z Marcinem Hakielem

Aktorka związała się ze swoim zawodowym partnerem z "Pytania na śniadanie" czyli Maciejem Kurzajewskim. Marcin Hakiel z kolei najpierw związał się z jedną a potem z drugą partnerką o imieniu Dominika. Obydwoje oczekują narodzin dziecka.

W najnowszym wywiadzie udzielonym magazynowi "Viva!" Katarzyna Cichopek opowiedziała, co spotkało ją, gdy okazało się, że związała się z kolegą z pracy. Wyznała, że nie komentowała rozstania z Hakielem i nowego związku, bo wiedziała, że wszystko obróci się przeciwko niej.

To był taki moment, w którym musiałam zrobić krok w tył. Doszłam do wniosku, że cokolwiek bym nie zrobiła, czegokolwiek bym nie powiedziała, odbije się to dwukrotną czkawką. To był efekt kuli śnieżnej. Kiedy leci rozpędzona kula z góry, jedyne, co mogłam zrobić, to zejść ze szlaku i stanąć z boku. Przeczekać, aż wszystko się przetoczy, bo walka z tym nie miała zupełnie żadnego sensu - stwierdziła.

Katarzyna Cichopek wyznaje: Jest mi dobrze

Zaznaczyła, że wiedziała, czego chce od życia i co "motywowało ją do wszystkich zmian".

To jest moja prawda, w której jestem konsekwentna. Jest mi dobrze. Ale dopiero teraz jest moment, w którym powoli wychodzę do ludzi. Nie ukrywam, że spotkało mnie wiele przykrości. Przykrości ze świata mediów, bo nie spodziewałam się, że to wszystko będzie obrócone totalnie przeciwko mnie. Nie było żadnego głosu, który by zadał pytania: co tą dziewczyną kierowało? Co musiało się wydarzyć? O co w tym wszystkim chodzi? Do tanga trzeba dwojga- powiedziała na łamach "Vivy!".