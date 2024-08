Taylor Swift w ubiegły czwartek, piątek i sobotę dała trzy koncerty na PGE Narodowy w Warszawie. Łącznie wszystkie występy amerykańskiej gwiazdy obejrzało 195 tys. osób. Na show amerykanki zarobił nie tylko PGE Narodowy, ale także właściciele restauracji, hoteli, hosteli i pensjonatów. Jak się okazuję wśród tych osób znalazł się także Donatan.

Producent opublikował ostatnio post na Facebooku, w którym żartobliwie pochwalił się, ile zarobił na koncercie Taylor Swift.

Czy Donatan był na koncercie Taylor Swift?

"Chciałem podziękować wszystkim za koncert Taylor Swift w Warszawie! To było wspaniałe! Wszystkie moje warszawskie mieszkania wynajmowałem oddzielnie na pokoje, cena za pokój na dobę jak za miesiąc wynajmu! To wspaniałe święto muzyki! Udowodniliście, że jesteście prawdziwymi fanami Taylor! Ja akurat nie byłem na koncercie, ale czuję radość z jego powodu tak jak Wy" - napisał.

Dlaczego Donatan polubił Taylor Swift?

"Wiem, że to niewiele, ale za tak wspaniałe koncerty polubiłem Taylor. Jej muzyka zaczęła do mnie przemawiać, chociaż nie rozumiem, co tam śpiewa, to czuję to" - dodał muzyk.

