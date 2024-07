Jerzy Stuhr zmarł w wieku 77 lat. Ten wybitny aktor znany był m.in. z takich filmów jak "Dekalog X", czy "Amator". Użyczył także głosu Osiołkowi ze "Shreka". Jego pogrzeb odbędzie się 17 lipca w Krakowie. Aktor zostanie pochowany na Cmentarzu Rakowickim w tym mieście.

Jerzy Stuhr zostanie pochowany na Cmentarzu Rakowickim. O to prosi rodzina aktora

Masz święta rozpocznie się o godz. 12 w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52a. Potem ceremonia przeniesie się na cmentarz, gdzie o godz. 14 "spod bramy" wyruszy kondukt do grobu rodzinnego artysty.

W krakowskim wydaniu "Gazety Wyborczej" zamieszczony został nekrolog. Pojawił się w nim opis, w którym Jerzy Stuhr przedstawiony był jako "społecznik, inteligent i syn Mitteleuropy". Przy okazji rodzina poprosiła, by nie kupować kwiatów a jedynie wpłacić datek na Fundację Unicorn, która zbiera na pomoc humanitarną dla Ukrainy i ich obywateli.

Nekrolog Jerzego Stuhra. Tak został nazwany

Co oznacza stwierdzenie, że Jerzy Stuhr był "synem Mitteleuropy"? To nawiązanie do wywiadu aktora z "Newsweeka" w 2017 roku. Przyznał w nim, że "bardziej czuje się Mitteleuropejczykiem niż Polakiem".

Zacząłem penetrować, zastanawiać się, przypominać sobie różne historie i rodzinne opowieści. Bardzo szybko okazało się, że szukanie korzeni to w gruncie rzeczy szukanie motywacji swoich postępowań, zachowań, przyzwyczajeń, reakcji, temperamentu, poczucia humoru - powiedział.

Uspokoiłem się dopiero wtedy, gdy dotarłem do zjawiska, które nazywa się Mitteleuropa. Powiem coś, co nie jest może popularne, ale ja bardziej czuję się Mitteleuropejczykiem niż Polakiem. Polakiem czuję się głównie przez język, i nie chodzi tylko o mowę, ale o zanurzenie w literaturze, studiowanie języka, o myślenie w nim - dodał.

Mitteleuropy to koncepcja, która zrodziła się w Austro-Węgrzech i oznacza panowanie niemieckie nad tym obszarem przez podbój i germanizację. Miał to być rejon autarkiczny (samowystarczalny gospodarczo) dzięki własnym zasobom naturalnym i źródłom energii, zdominowany kulturowo przez Niemcy.