Tomasz Raczek wyznał, że jest gejem w 2007 r. We wstępie do książki "Berek" Marcina Szczygielskiego napisał, że "od 15 prawie lat jest życiowym partnerem autora". To był mój coming out. Najdyskretniej jak można i najkonkretniej jak można - powiedział Tomasz Raczek w programie "Rozmowy (nie)wygodne" Mariusza Szczygła.

Reklama

Informacja dotarła do mediów jeszcze przed premierą książki. wa dni później zadzwonił dziennikarz "Faktu", a wkrótce na łamach tabloidu ukazała się osobista rozmowa z Tomaszem Raczkiem.

W wywiadzie udzielonym Mariuszowi Szczygłowi w programie "Rozmowy (nie)wygodne" dziennikarz wraca do tematu i mówi, że w życiu każdego człowieka najważniejsza jest odwaga. Bez niej nigdy nie będziemy walczyć o siebie i mieć swojego życia.

"Przyjemność bycia sobą"

Co się zmieniło? Dlaczego uważam, że warto [robić coming out]? To daje nowe życie. Od tego czasu rozmawiam bez lęku na niewygodne tematy, z przyjemnością bycia sobą i taką chęcią do dzielenia się tym z innymi w poczuciu, że taki jestem i mogę różne ciekawe rzeczy opowiedzieć. Mogę też powiedzieć ludziom, żeby się nie bali, bo najgorszy jest strach - powiedział Tomasz Raczek.

"Najważniejsza jest odwaga"

Dodaje, że "najważniejsza w życiu człowieka jest odwaga, z której wszystko wynika".

Jeżeli jesteśmy odważni, to jesteśmy prawdomówni. Jeżeli nie jesteśmy odważni, nie będziemy prawdomówni, bo będziemy się bali, że powiemy coś, co przyniesie nam jakieś zagrożenie. A my się go boimy. Jeżeli nie jesteśmy odważni, nie będziemy walczyć o siebie, więc nie będziemy sobą. Jeżeli nie jesteśmy odważni, nie będziemy mieli w ogóle swojego życia. To jest najważniejsze ze wszystkiego - podkreślił dziennikarz w rozmowie z Mariuszem Szczygłem w programie "Rozmowy (nie)wygodne".

Podziękowania

Dziennikarz przyznaje, że po coming oucie wiele osób podchodzi do niego, by mu podziękować i uścisnąć dłoń.

Do dzisiaj jeszcze zaczepiają mnie ludzie na ulicy, by zrobić sobie zdjęcie. Szczególnie wielu mężczyzn podchodziło na zasadzie: chcę panu uściskać dłoń.

Szczytem było, jak jeden trzydziestoparoletni pan z synem podszedł i powiedział: panie Tomku, dziękuję za to, co pan zrobił. Adaś, zrób tacie zdjęcie, bo to jest bardzo ważna osoba, ja ci kiedyś opowiem dlaczego - opowiedział Tomasz Raczek.

Premiera odcinka z Tomaszem Raczkiem w niedzielę 30 czerwca o godz. 20 na kanale TVP Info.