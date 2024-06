Małgorzata Rozenek-Majdan była jedną z gwiazd, które pojawiły się na Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity 2024. Ma ona na celu zebranie funduszy na szczytne cele. Co roku impreza ma również swój temat przewodni. W tym roku był to barokowy świat orientu.

Małgorzata Rozenek na balu ze statkiem na głowie

Na imprezie nie zabrakło gospodarzy wydarzenia, czyli Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Pojawiła się także Małgorzata Rozenek-Majdan wraz ze swoim mężem Radosławem Majdanem. Jej kreacja była jedną z bardziej oryginalnych podczas tego wieczoru. Celebrytka związana ze stacją TVN wystąpiła w biało-błękitnym kimonie z obszerną spódnicą. Na jej głowie "zacumował" statek.

Radosław miał na sobie garnitur stylizowany na kimono. Wykonany ze srebrno-czarnego materiału. Przy klapie znajdowała się ozdoba w postaci piórka.

Rozpoczynamy - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan pod zdjęciami.

Internauci komentują kreację celebrytki

Internauci od razu ruszyli do komentowania stylizacji celebrytki. Nie obyło się bez złośliwości. Dwa pajace; No już nie wiadomo co wymyślać; Azjaci patrzą i płaczą - pisali. Byli też tacy, którym kreacja Małgosi przypadła do gustu.

Jakie cudne kimono, Gosiu skradłaś show; Wygląda Pani obłędnie, proszę nie słuchać zazdrosnych Grażyn; Ludzie trochę luzu i mniej jadu. Dlaczego w tym kraju ludzie są tacy sztywni i wiecznie niezadowoleni - pisali zwolennicy.