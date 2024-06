Izabella Krzan przez kilka lat związana była z TVP. Była współprowadzącą "Pytanie na śniadanie", odkrywała także litery w "Kole fortuny". Gdy doszło do zmiany władzy w stacji, podobnie jak jej koledzy z programu m.in. Olek Sikora, Anna Popek, Małgorzata Opczowska, czy Tomasz Kammel straciła pracę.

Izabella Krzan prezentuje się w skąpym bikini

Niedługo pozostała jednak bezrobotna. Szybko znalazła zatrudnienie w Kanale Zero. Celebrytka prężnie działa również w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 300 tysięcy osób. To właśnie tam podzieliła się ze swoimi fanami najnowszymi zdjęciami. Okazuje się, że od paru dni Izabella Krzan odpoczywa w Grecji.

Na fotografii zaprezentowała się w skąpym bikini. Okazuje się, że kostium jest prezentem od mamy.

Ostatnie dwa dni wakacji przeznaczamy na totalny relaks. PS A ja na Dzień Dziecka dostałam od mamy strój kąpielowy - własnoręcznie przez nią wyszydełkowany - napisała.

Internauta zażartował z kostiumu Izabelli Krzan

Jeden z internautów postanowił zażartować z jej kostiumu.

To się mama nie napracowała - napisał obserwator.

Po co przykrywać to, co jest ładne? - odpisała mu prezenterka. Zgadzacie się z nią?