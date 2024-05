Dużymi krokami zbliża się lato a co za tym idzie czas wakacji i urlopów. Nic, więc dziwnego, że niektórzy celebryci już wrzucają na swoje media społecznościowe zdjęcia z wyjazdów, prezentując przy tym modne w tym roku plażowe kostiumy.

Jedną z celebrytek, która postanowiła nieco wcześniej pokazać zdjęcia z zagranicznej eskapady jest Natasza Urbańska. Ukochana Janusza Józefowicz wybrała się do słonecznej Turcji. Nie był to co prawda do końca wakacyjny wyjazd, bo piosenkarka realizowała tam sesję zdjęciową oraz nowy klip, ale udało jej się nieco wypocząć i zrelacjonować wyjazd na swoim Instagramie.

Natasza Urbańska pozuje w bikini. Wybrała się do słonecznej Turcji

Zamieściła zdjęcia w kostiumie kąpielowym stojąc w morzu. Natasza Urbańska ma na sobie różowe bikini, które idealnie podkreśla jej sylwetkę. Fani oniemieli z zachwytu. Pod postem zamieścili wiele ciepłych słów i komentarzy. Wielu z nich zachwycało się zgrabną sylwetką piosenkarki.

Piękna kobieta; Bogini. Nataszka wyłaniasz się jak Wenus z tej piany! Pięknie wyglądasz!; Ładnie pani wygląda; Śliczna; Misia, jaka ty śliczna, przysięgam najśliczniejsza kobieta - pisali.