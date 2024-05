Wokalistka zmierzy się w Opolu z jedną z najsłynniejszych piosenek Czesława Niemena.

"Hit lata" i klasyka Niemena

W koncercie "Niemen symfonicznie", bo tak zatytułowany jest tegoroczny konkurs debiutów, 55-osobową orkiestrę poprowadzi Patryka Sikora, dyrygent, który wraz z dyrektorem muzycznym Festiwalu, Adamem Sztabą, opracował aranżacje najbardziej znanych utworów Niemena.

Rada Artystyczna 61. KFPP wybrała Lou Lou Safran do Debiutów po usłyszeniu jej najnowszej piosenki "Hit lata".

Jest to w tej chwili moja ulubiona piosenka z albumu - mówi Lou Lou. Pewnie dlatego, że kiedy ją pisałam, słowa same cisnęły mi się na język, a po głowie chodziły mi moje najukochańsze polskie szlagiery, które uwielbiam od dzieciństwa. "Hit lata" oddaje im cześć i pewnie dlatego czuję tyle radości, kiedy go słucham. Mam nadzieję, że inni słuchacze też będą nim zainspirowani i poczują od mojej piosenki powiew cieplutkiego lata i najbardziej pozytywnych wibracji - dodaje wokalistka.

Debiutancki album Lou Lou Safran

Płyta "How To Hang Out With Friends Like Nothing Is Wrong", promowana dotąd m.in. singlem "Aquarius", obejmuje dziesięć piosenek nastoletniej artystki, od intymnych ballad i stylowego popu, po elektryczne, rockowe klimaty, i w kolejnych singlowych odsłonach będzie ukazywać się do końca tego roku.

Latem 2023 roku artystka zadebiutowała swoimi pierwszymi koncertami, które odbyły się w Poznaniu m.in. w klubie Mustang i na Ogrodzie Szeląg. Natomiast wczesną jesienią ubiegłego roku wokalistka przejęła legendarną sceną klubu The Troubadour w Los Angeles, grając swój pierwszy koncert w USA.

Po tym występie Lou Lou rozpoczęła pracę na projektami z artystami i producentami muzycznymi z Los Angeles i Seattle.

Kim jest Lou Lou Safran?

Lou Lou Safran jest córką polskiej matki i amerykańskiego ojca i dzieli swój czas pomiędzy Poznań a Los Angeles. Mówi, że mimo urodzenia się w Kalifornii i polsko-amerykańskiego pochodzenia, w sercu czuje się w stu procentach Polką, a wśród swoich największych inspiracji wymienia Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Różańskiego i Tomasza Lipę Lipnickiego.

Na liście jej muzycznych fascynacji są też jednak Jeff Buckley, Eddie Vedder, Bruce Springsteen, Alex Turner, Triggerfinger czy Deftones.

Lou Lou zaczęła artystyczna karierę w wieku zaledwie 11 lat, kiedy zagrała jedną z głównych ról w międzynarodowym hicie z uniwersum "Obecności", horrorze "Annabelle: Narodziny zła", w którym wcieliła się w postać osieroconej dziewczynki szukającej schronienia w domu prześladowanym przez demoniczną lalkę Annabelle.