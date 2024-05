Conchita Wurst to postać stworzona przez Thomasa Neuwirtha. 34-letni artysta z Austrii zasłynął ze swoich występów jako drag queen. Muzyk zwyciężył w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. Piosenkarz nadal występuje i prężnie rozwija swoją karierę artystyczną. W mediach społecznościowych obserwuje go niecałe pół miliona osób. Mężczyzna występuje nie tylko jako drag queen.

Jak wygląda Thomas Neuwirth, gdy nie jest Conchitą?

W 2019 roku Thomas Neuwirth stwierdził, że najwyższa pora rozdzielić swoja działalność i częściowo pożegnać się z Conchitą. Wówczas zaczął eksperymentować ze swoim wyglądem, występując jako "WURST". Obecnie coraz częściej stawia na naturalny wygląd, bez akcesoriów drag qeen. Fani są zachwyceni. Pod zdjęciami Tomasa Neuwirtha w nowej odsłonie nie brakuje komplementów. "O mój Boże, uwielbiam to; To nielegalne być tak atrakcyjnym; Wyglądasz super" - piszą internauci.

Bezkompromisowa Conchita Wurst

Conchita Wurst wielokrotnie udowodniła, że nie ma dla niej tematów tabu. Artystka otwarcie wypowiada się na tematy, które dla niektórych mogą być wstydliwe. Szczególnie często porusza kwestię równości i praw osób LGBTQA+. Podejmuje także sprawy osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Jakiś czas temu wyznała, że sama jest nosicielką. "Nie ma to nic wspólnego z moim życiem publicznym, jednak były chłopak grozi mi, że ujawni moje prywatne sprawy. Ja nie pozwolę nikomu mnie zastraszać lub wpływać na moje życie. Przez wiele lat byłam poniżej wykrywalności wirusa, a to oznacza, że nie jestem w stanie go przenosić" - zdradziła Conchita.