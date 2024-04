Denerwuję się, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie znam tego świata tak dobrze jak William. Ale jestem gotowa szybko się uczyć i ciężko pracować – te słowa padły z ust księżnej Kate podczas wspólnego wywiadu z Williamem po ich zaręczynach w 2010 roku. Właśnie wtedy, po 9 latach związku, miała wejść do rodziny królewskiej.

Nie tylko "idealna żona Williama"

Ślub Kate i Williama śledziły2 miliardy ludzi. Już wtedy Kate miała całą rzeszę fanów. Zwykła dziewczyna miała zostać księżną – historia niczym z bajki. Według wielu ekspertów, po tym wydarzeniu Kate szybko nauczyła się, w co się ubierać, a w co nie. Co, jak i kiedy powinna mówić. Jak się prezentować. Była posłuszna zasadom monarchii, rzadko się sprzeciwiała czy narzekała. Z czasem popularność Kate zaczęła rosnąć, a dzięki jej pięknym strojom, które zaczęły wyznaczać nowe trendy w Wielkiej Brytanii, została też ikoną mody. Miała odgrywać rolę idealnej żony Williama, jednak to na niej zaczęła się skupiać cała uwaga.

Jedna z najbardziej wpływowych osób na świecie

Tygodnik "Time" umieścił Kate na prestiżowej liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Swoim opanowaniem w trudnych sytuacjach, ale i czułością, jaką okazuje poddanym, nie tylko podbija serca ludzi, ale i z gracją buduje markę osobistą. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, działa w organizacjach na rzecz dzieci i zdrowia psychicznego. Możemy ją ujrzeć siedzącą na podłodze i malującą z dziećmi czy grającą w rugby na wózku. Jej uczestnictwo w takich wydarzeniach sprawia, że ludzie zaczynają zwracać uwagę na takie inicjatywy. I widzą w Kate godną następczynię Diany.

Dopracowany wygląd i profesjonalne zdjęcia z wydarzeń, autentyczność, jaką zachowuje, świetnie prowadzone media społecznościowe, dzięki którym może kontaktować się ze swoimi poddanymi bezpośrednio, to arsenał sztuczek, które zapewniają jej prawdziwą pozycję gwiazdy. Dzięki nim księżna buduje prawdziwe przedsiębiorstwo.

Supergwiazda naszych czasów

