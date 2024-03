Ewa Chodakowska choć wydaje się być trenerką prawie wszystkich Polek, codziennie musi mierzyć się z falą hejtu i krytyki. Nie wszystkim pasuje nie tyle to, co prezentuje w swoich mediach społecznościowych, ale to jak się w nich prezentuje.

Ewa Chodakowska naraziła się internautkom

Ewa Chodakowska nie stroni bowiem od mocno wyciętych, prezentujących jej zgrabną figurę i jędrne pośladki, kostiumów do ćwiczeń. Na swoim instagramowym profilu trenerka udostępniła ostatnio filmik, na którym pokazuje jak poprawnie wykonać zestaw ćwiczeń. Materiał wywołał burzę w sieci. Wszystko z powodu mocno wyciętego stroju, jaki miała na sobie Ewa Chodakowska.

Internautki, które obserwują profil Ewy Chodakowskiej od razu porównały trenerkę do Małgorzaty Rozenek. Celebrytka, gdy prezentuje wykonywane przez siebie ćwiczenia, nie stroni od pokazywania swojego ciała i zakłada stroje, które nie zakrywają jej ciała.

Pani Małgorzata Rozenek dała nowy styl do ćwiczeń- skomentowała nagranie Ewy Chodakowskiej jedna z internautek.

Gosię znam i to dobrze. Ma głowę pełną pomysłów, ale pilatesu nie wymyśliła - odpisała trenerka.

Ten komentarz jedna z internautek podsumowała stwierdzeniem, że "strój już tak".

"Która z Was ćwiczy w stringach?". Ewa Chodakowska odpowiada na krytykę

Nie tyle strój, co odsłonięte pośladki Ewy Chodakowskiej wywołały oburzenie wśród niektórych internautek.

Ewa piękne ciało, ale ćwiczenia w stringach? Która z Was ćwiczy w stringach? Czy poszłybyście tak na siłownię? - stwierdziła.

Trenuje w swojej prywatnie salce treningowej tu wyjątkowo w studio, zarezerwowanym na sesje tylko dla mnie… gdzie widzisz kochana siłownie? To filmiki instruktażowe, a nie REALITY TV… Nie, nie chodzę tak na siłownię… to chyba oczywiste… i zakładam, że mądremu tłumaczyć nie trzeba… zatem nie będę Ci tłumaczyć - odpowiedziała Ewa Chodakowska.

W kolejnym poście trenerka również poruszyła temat odsłaniania pośladków.

„A ta znowu d**ą świeci” Wiem, że wiesz, że oprócz zgrabnego ciała, mam jeszcze całkiem poukładane w głowie.. radzę sobie w życiu.. i chociaż zdecydowanie wole pisać, kiedy już otwieram usta, wstydu nie ma… - napisała.

Celebrytki stają w obronie Ewy Chodakowskiej

Jej post skomentowała między innymi Blanka Lipińska.

Mnie to zastanawia jak inaczej niż prezentując mięsień można pokazać jego prace? Masz się ubrać w bojówki i golf, a widz ma sobie wyobrazić, który mięsień się napina, czy jak? - pytała.

Wszyscy nagle tacy oburzeni to rozumiem, ze żadna z tych pań komentujących nie ogląda tv, bo tam golizna aż po oczach wali i żadna nie skroluje tik toka czy insta gdzie nagość nie ma nic wspólnego z pokazaniem możliwości treningowych ludzkiego ciała. Ja to bym Paniom komentującym życzyła więcej luzu, a Tobie Ewa szczerze i pozytywnie zazdroszczę każdego centymetra formy i pewności siebie ! Rób dalej to co robisz, bo miło jest popatrzeć na zadbane ciało - dodała.

Swój komentarz zostawiła także Julia Wieniawa.

A kocham Twoje pośladki! - napisała.