Blanka Lipińska dała się poznać jako autorka powieści erotycznych oraz współtwórczyni filmów na ich podstawie. To też jedna z najbardziej otwartych celebrytek, która nie stroni od trudnych i nieco kontrowersyjnych tematów.

Lipińska odkąd stała się rozpoznawalna nie ukrywa, że jest zwolenniczką poprawiania sobie urody. W czwartek na swoim Instagramie zamieściła nagranie, na którym wyznała, że przeszła trzecią a drugą na własne życzenie operację piersi.

Blanka Lipińska trafiła do szpitala. "Miałam zabieg z narkozą"

Przy okazji zwróciła się do swoich fanek z bardzo ważnym apelem. Chodzi o regularne badania.

Miałam naprawdę ciężką noc, i nie, nie było to związane z pełnią. Miałam po prostu zabieg z narkozą. (…) Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, które się na pewno pojawią, tak, przeszłam operację piersi, ponieważ musiałam wymienić implanty - z takich czy innych powodów, o których nie chce mi się opowiadać. Natomiast mówię o tym dlatego, że mam apel do dziewczyn, które tak jak ja pierwsi sobie kupiły. Nie miały, chciały czuć się kobieco i kupiły sobie po prostu cycki - powiedziała.

Moje drogie, pamiętajcie, USG przynajmniej raz w roku u specjalisty, który zna się na implantach. Jeżeli cokolwiek was niepokoi, jakieś kłucie, jakieś boleści, ta wasza pierś wygląda inaczej, niż powinna, to pamiętajcie, wasz chirurg plastyczny na pewno robił takich operacji tysiące. On tylko patrzy na te cycki i od razu wie, co jest z nimi nie tak. Dbajmy o naturalne, dbajmy o sztuczne - dodała.

Blanka Lipińska apeluje do fanek: Badajcie cycki

Przyznała, że ona sama bardzo późno zaczęła badać swoje piersi, choć implanty ma już od ponad dekady.

Badajcie cycki. Ja mam 10 lat implanty i na poważnie zaczęłam je badać - wstyd to będzie - z cztery lata temu. I to też przez sytuację, kiedy myślałam, że implant był uszkodzony. Jak trwoga to do lekarza na USG - wyznała Blanka.

Wyjaśniła również, dlaczego przeszła aż trzy operacje w tak krótkim czasie. Tylko jedna z nich miała na celu powiększenie biustu. Kolejne korygowały powstające z czasem nieprawidłowości.

To była już moja trzecia operacja w ciągu kilku lat. (…) Pierwszą operację miałam w 2015 roku. Powiększyłam sobie piersi, włożyłam sobie implant anatomiczny. Przez to, że mam bardzo mocne mięśnie na ciele, prawy implant mi "nie zszedł". (…) Mój chirurg musiał mnie otworzyć przez te same szwy, wyciągnąć implanty, wsadzić i zaszyć. Okazało się, że lewy implant się przekręcił. (…) Od dwóch lat nie uprawiam żadnego sportu ze względu na kręgosłup, a mimo to moje oba implanty się przekręciły. Gdybym miała implanty okrągłe, to nic by się nie stało. A tak moje piersi kompletnie zmieniły kształt. (...) Mój chirurg plastyczny zadecydował o wymianie moich implantów na implanty okrągłe. Bardzo tego nie chciałam, ale trudno. Teraz, jak się będą kręcić, to nie mają góra dół, a prawo lewo nie są się w stanie wykręcić, więc nawet, jak się będą kręcić dookoła, to wow, to po prostu kręcą się - opowiedziała.