Maria Dejmek to polska aktorka teatralna i filmowa. Największą popularność zyskała dzięki roli Natalii Zwoleńskiej w serialu "Barwy szczęścia", który nadawany jest w TVP2. Prywatnie związana jest z Miłoszem Jaroszkiem - operatorem dźwięku. Para doczekała się dwójki dzieci - syna o imieniu Gucio i córki Zosi.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Zosia jest wyrozumiała dla Marii Dejmek

Maria Dejmek w wywiadzie dla "Pytania na Śniadanie" pokazała się z córeczką. Dziewczynka przyszła na świat w październiku 2023 roku. Mateusz Szymkowiak zauważył, że mała jest bardzo grzeczna. Aktorka przyznała, że Zosia jest dla niej bardzo wyrozumiała.

Reklama

- To jest kosmitka. Ona jest taka dobra dla mnie. Codziennie ją tulę i szepczę do uszka, że dziękuję, że jest dla mnie taka dobra i łaskawa. Po mamusi szanuje swój sen, szanuje mój sen, więc jesteśmy wyspane mimo że ząbkuje - powiedziała aktorka.

Maleńka Zosia podczas wywiadu siedziała u mamy na kolanach i ciekawie wszystko obserwowała.

Dlaczego córka Marii Dejmek ma na imię Zosia?

Aktorka opowiedziała, jak to się stało, że jej córeczka dostała na imię Zosia. - Mieliśmy wybrane dwa imiona - Zofia i Antonina. Siedzieliśmy w trójkę przy stole z Guciem i Gucio powiedział: "Ja chcę, żeby była Zosia" - zdradziła w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Marzenia o dzieciach Marii Dejmek

Aktorka powiedziała, że teraz czuje się spełniona. Od zawsze marzyła o tym, żeby mieć dom i dwoje dzieci. Nie zawsze było jednak kolorowo. Maria Dejmek niejednokrotnie mówiła otwarcie o tym, że straciła ciążę.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

-Przed Guciem dwa razy poroniłam. To nie jest żadna tajemnica, bo o tym mówiłam już wcześniej. Jestem dowodem na to, że się udaje - mówiła.

Tęczowe dzieci, czyli dzieci niosące nadzieję

Maria Dejmek urodziła tzw. "tęczowe dziecko", czyli takie, które przynosi nadzieję. Tęczowe dzieci to te, które rodzą się po poronieniach. Aktorka dostaje wiele sygnałów od kobiet, które mają podobne przeżycia. Dziękują jej za to, że nie waha się o tym mówić publicznie, ponieważ stanowi to dla nich ogromne wsparcie.