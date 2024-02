Mata to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Jego utwory poruszają tematy polityczne i społeczne.

Jego koncerty cieszą się sporą popularnością, podobnie jak utwory, które tworzy i płyty, które wydaje. Rzadko jednak Mata opowiada o swoim życiu prywatnym. Teraz zrobił wyjątek. Raper dał się namówić na udział w programie "Autentyczni".

To format produkowany przez TVN, w którym osoby ze spektrum autyzmu przepytują znane osobistości. Gośćmi tego programu byli już m.in. Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Teraz zdecydował się na to właśnie Mata.

Mata o autyzmie: To jest coś, co pozwala mi tworzyć

Jak wytłumaczył swoją decyzję udziału w tym programie?

Miałem do czynienia, przyjaźnię się z paroma tego typu osobami, sam też jestem tego typu osobą, także miałem odczucia raczej pozytywne. (dop. red. zdecydowałem się wywiad). Po pierwsze, dlatego, że bardzo mi się podobał odcinek z panem Makłowiczem. A po drugie, dlatego, że dawno nie dawałem żadnych wywiadów i uznałem, że taka niecodzienna formuła będzie ciekawsza - powiedział Mata.

Kiedy emisja "Autentycznych" z udziałem Maty?

Wyznał, że to ważna część jego osobowości.

Powiedziałbym, że jest takim systemem oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym moją. Dla mnie to jest taki mój iOS po prostu, mój Android, co kto woli. To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób i wydaje mi się, że to taka moja supermoc - powiedział.

Program zostanie wyemitowany 25 lutego o godz. 20.