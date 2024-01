Niedługo ukaże się książka Janusza Palikota pt. "Kulisy biznes-show, czyli jak wydałem 220 mln". Plejada.pl opublikowała jej fragment, w którym były polityk opisał, jakie przygody spotkały go podczas podróży z Magdą Gessler. Restauratorka szybko odniosła się do tych rewelacji, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych.

Reklama

"Informacje przekazywane na mój temat przez Pana Palikota, mają taką wiarygodność, jaką wiarygodność ma dzisiaj on sam jako biznesmen czy pracodawca" — czytamy.

Janusz Palikot jeszcze kilka lat temu współpracował z Magdą Gessler. Ostatnio wrzucił do sieci jedno z prywatnych nagrań, na którym gwiazda "Kuchennych rewolucji" mocno przeklina. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to, aby wypromować swoją najnowszą książkę "Kulisy biznes-show, czyli jak wydałem 220 mln".

Reklama

Plejada.pl jako pierwsza opublikowała jej fragment, w którym były polityk opisał wiele przygód, jakie spotkały go z restauratorką, m.in. podczas podróży samolotem.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Magda Gessler po publikacji fragmentu książki Palikota wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że opisane historie przez byłego polityka są zmyślone.

"Chciałabym oświadczyć, że informacje przekazywane na mój temat przez Pana Palikota, mają taką wiarygodność, jaką wiarygodność ma dzisiaj on sam jako biznesmen, czy pracodawca" - zaczęła Magda Gessler swój wpis na Instagramie.

Magda Gessler o finansach Janusza Palikota

Restauratorka dodała, że jest to "bezprecedensowy atak na nią", który ma na celu wyłącznie "nakręcenie sprzedaży" książki Janusza Palikota, który "ma bardzo duże problemy finansowe".

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Sama staram się od prawie pół roku odzyskać pieniądze, które Pan Palikot jest winien osobiście. Moja sprawa jest na etapie postępowania komornika. Wiem, że przeciwko Panu Palikotowi prowadzonych jest kilkadziesiąt egzekucji na kwotę ponad 20 mln zł" - stwierdziła Magda Gessler.

Magda Gessler podkreśliła, że ufa ludziom, chętnie przebywa w ich towarzystwie i jeśli tylko może, to pomaga.

"Tak też było lata temu z Panem Palikotem. Gdy podałam mu pomocną dłoń. Chociaż niczym nie zawiniłam, dzisiaj płacę za to cenę" - stwierdziła gwiazda TVN.

Magda Gessler o kłamstwie i złej energii

Restauratorka zapowiedziała, że podejmie kroki prawne w związku z publikacjami Janusza Palikota. "W trakcie wszystkich lat swojej aktywności zawsze starałam się pokazać, że wartość buduje się na fundamentach prawdy i empatii, przyprawionych dobrem i energią, które dajemy innym. Kłamstwo i hejt zawsze będą mi obce i nie zamierzam się nimi zatruwać. Nie będę komentować również dalszych działań Pana Palikota. To przestrzeń dla prawników" - napisała Magda Gessler.