Już w najbliższy piątek, czyli 26 stycznia, w kinach pojawi się długo wyczekiwana, kolejna część kultowej serii filmowej. "Baby boom, czyli kogel mogel 5". Reżyseruje, tak jak poprzednia część, Anna Wieczur. Tym razem w filmie zabraknie doktorowej Wolańskiej, którą grała Ewa Kasprzyk.

Reklama

Pierwsza część kultowej serii miała premierę 36 lat temu. Reżyserem był Roman Załuski. Była to opowieść o ambitnej Kasi Solskiej (Grażyna Błęcka-Kolska), która ucieka przed zaaranżowanym przez rodziców małżeństwem do Warszawy, żeby studiować. Trafia tam jako opiekunka do dziecka do państwa Wolańskich, czyli Mariana (Zdzisław Wardejn) oraz Barbary (Ewa Kasprzyk).

Piotruś Wolański odkrywa instyntk tacierzyński

Reklama

Piotruś Wolański, czyli syn Mariana i Barbary, jest już dojrzałym mężczyzną. Razem z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka… Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba… zaczynają się problemy!

Trwa ładowanie wpisu

Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku – ku przerażeniu Marlenki. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila – dziewczyna w zaawansowanej ciąży, która szuka właśnie Zawady…

W filmie grają Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Dorota Stalińska, Małgorzata Rożniatowska, Joanna Jarmołowicz, Mayu Gralińska-Sakai, Katarzyna Wuczko, Krzysztof Szczepaniak.