Jarosław Jakimowicz, sławę zdobył przed laty dzięki filmowi "Młode wilki". Grał też w serialu "Złotopolscy" i wystąpił w programie "Big Brother". Potem zaczął robić karierę w TVP za rządów PiS. Prowadził m.in. "Pytanie na śniadanie. Extra", był komentatorem w "#Jedziemy" Michała Rachonia oraz prowadził na antenie TVP "W kontrze", gdzie często zmieniały się jego ekranowe partnerki.

Jakimowicz zwolniony z TVP za "nieprzyzwoite zachowanie" wobec kobiet

Od połowy lipca 2023 r. Jarosław Jakimowicz nie pracuje już w Telewizji Polskiej. Został zwolniony z powodu "nieprzyzwoitych zachowań" wobec kobiet.

"W związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w Spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych" — przekazywał ówczesny szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk.

Horrendalne zarobki gwiazd w TVP

W 2019 r. zrobiło się głośno o Jakimowiczu, gdy w studiu TVP Info zasypał Antoniego Macierewicza lawiną podziękowań i wzruszony, z pochyloną głową dziękował mu "za kraj, w którym żyje i za niepodległość". Były szef MON wydawał się tą reakcją bardzo poruszony.

Niedawno Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej udostępnił wyniki kontroli poselskiej w TVP. Dokument ujawnił niezwykle wysokie zarobki "gwiazd" TVP. Z treści pisma wynika m.in., że: gwiazdor TVP Michał Adamczyk jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej otrzymał — od 25 kwietnia do 31 grudnia br. — ponad 370 tys. zł. Z kolei "z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023" Adamczyk zarobił 1 mln 127 tys. zł.

Jarosław Jakimowicz miał zarobić 2 mln zł w 2,5 roku w TVP

Teraz dziennikarz Piotr Krysiak podał, ile zarabiał Jarosław Jakimowicz w TVP.

PRAWIE 2 MILIONY W 2,5 ROKU ZAROBIŁ "GWIAZDOR" TVP! Udało mi się dotrzeć do zarobków najbardziej kontrowersyjnego "prezentera" TVP Info. Jarosław Jakimowicz zarobił prawie dwa miliony w 3,5 roku. Wszystko z naszych podatków i za zgodą prezesa TVP Jacka Kurskiego. Jego wynagrodzenie rosło wraz z większym bełkotem i wymiocinami na wrogów politycznych - napisał dziennikarz, który wygrał w sądzie sprawę z Jakimowiczem o zniesławienie.

2020 — 204.200 PLN; 2021 — 363.600 PLN; 2022 — 473.400 PLN: 2023 — 233.705 PLN (styczeń — czerwiec)" — wylicza, dodając do tego "Pytanie na śniadanie". "Do tej kwoty należy dodać »kąciki« Jakimowicza. Według jednego z serwisów za każdy »kącik« »gwiazdor« Kurskiego zgarniał 2000 PLN. Za 200 »kącików« do których przyznał się Jakimowicz, wychodzi plus 400.000 PLN — wyliczał Piotr Krysiak.