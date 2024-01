Zazwyczaj msze zamawiane są w intencji zmarłych, a także m.in. z okazji urodzin, rocznic ślubu, czy o zdrowie żyjących osób.

W Knurowie w województwie śląskim tym razem będzie nieco inaczej. Okazuje się, że 17 stycznia odprawiona zostanie tam msza w intencji Michaela Jacksona. Nazwisko króla muzyki pop zaskoczyła nie tylko samych parafian, ale i internautów z całej Polski.

Niektórzy stwierdzili, że to może być msza z największą frekwencją.

Coś mi się wydaje, że to będzie najbardziej oblegana msza w Knurowie; No i git, spoko intencja; Ktoś do mnie dołączy? Wybiorę się, jestem bardzo ciekawa, bo intencja bardzo nietypowa; Chętnie usłyszę na własne uszy- piszą internauci w komentarzach.

Jezus zbawił wszystkich i zna życie każdego z nas i nikogo nie potępia, ale staje zawsze po naszej stronie i przychodzi z pomocą naszej duszy przez dobre serca ludzi - stwierdziła jedna z internautek.