Anna Mucha ogłosiła odwołanie spektakli

Anna Mucha zamieściła w mediach społecznościowych informację o tym, że spektakle, w których gra, zostały odwołane. Jeśli ktoś chciał obejrzeć sztukę "O mało co" w Poznaniu lub Bydgoszczy musi zmienić plany.

Po aktora przyjechała karetka

Decyzja ta była spowodowana nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia jednego z aktorów, który występuje z Anną Muchą w tym spektaklu. Chodzi o Michała Sitarskiego. Jego stan zdrowia był najwyraźniej na tyle niepokojący, że przyjechała po niego karetka.

Które spektakle zostały odwołane?

Kochani widzowie. Niestety z przyczyn obiektywnych i niezależnych jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejsze i niedzielne spektakle "O mało co" w Poznaniu i Bydgoszczy! - napisała Anna Mucha w mediach społecznościowych.

Nie wiadomo, co dokładnie dolega znanemu aktorowi. Anna Mucha nie zdradziła powodu interwencji medyków. Nie wiadomo również, jak obecnie czuje się aktor. Wrócimy do Was jak najszybciej. A Michałowi życzymy zdrowia! - napisała aktorka.

Kim jest Michał Sitarski?

Michał Sitarski to aktor, którego widzowie znają nie tylko z teatru, ale i znanych seriali. Grał w takich produkcjach jak "Egzamin z życia", "Singielka", "BrzydUla 2" oraz "Przystań". O aktorze głośno zrobiło się, gdy poślubił Natalię Sitarską. Aktorka występuje w serialu "M jak miłość". Między nią i Sitarskim jest 20 lat różnicy.