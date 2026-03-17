Niedzielny odcinek "Tańca z gwiazdami" będzie wyjątkowy. Uczestnicy programu - a zostało ich już 10 - zatańczą z bliskimi sobie osobami. Przypomnijmy, że z programu odpadły już Małgorzata Potocka i Emilia Komarnicka.

Fabijański w "Tańcu z gwiazdami" ociepla wizerunek

Sebastian Fabijański jest niewątpliwie jednym z faworytów 31. edycji "Tańca z gwiazdami" - do tej pory dostawał wysokie noty od jurorów, a widzowie na niego głosowali. Fabijański tańczy z Julią Suryś. Aktor nie ukrywa, że udział w show Polsatu jest dla niego szansą na pokazanie się z innej strony. Chce uwolnić się od łatki zarozumiałego i niesympatycznego aktora. Co ciekawe, gwiazdor zadebiutował na szklanym ekranie w 2009 r. w serialu "Tancerze".

Sebastian Fabijański zdradził nazwisko wyjątkowego gościa

Już za kilka dni gwiazdy show będą miały szansę zatańczyć z kimś bliskim - Sebastian Fabijański właśnie zdradził, że jego gościem specjalnym będzie siostra. Mało kto wie, że Weronika Fabijańska jest zawodową tancerką i choreografką. Jak czytamy na stronie Teatru Ekologicznego Bohema House, z którym współpracuje Weronika Fabijańska, szkoliła się w Londynie, Los Angeles, Rzymie i Madrycie. 23-latka jest autorką choreografii do spektakli, teledysków i koncertów. Współpracowała m.in. z Mandaryną. Weronika Fabijańska jest też założycielką grupy RE:Act, która zrzesza m.in. tancerzy Mandaryna Dance Studio. Młoda tancerka od kilku lat jest w związku z Xavierem Wiśniewskim.

Sebastian Fabijański zawsze mógł na nie liczyć

Sebastian Fabijański podkreśla, że w jego życiu najważniejsze są dwie kobiety - matka i siostra. Zawsze mógł na nie liczyć w trudnych chwilach, a tych w jego życiu nie brakowało. Niedawno matka Sebastiana Fabijańskiego, Danuta, ujawniła, że modli się za to, żeby jej syn w końcu znalazł sobie żonę.