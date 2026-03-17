Małgorzata Tomaszewska była gwiazdą TVP. Prowadziła imprezy, była w "Pytaniu na śniadanie". Po zmianie szefostwa w TVP przestała tam pracować. Urodziła wtedy córkę Laurę i poświęciła się opiece nad dzieckiem. Tęskniła jednak za telewizją.

Upomniał się o nią TVN. W "Dzień Dobry TVN" została reporterkę. Plotkuje się, że szefostwo ma ją na oku i są spore szanse, że niebawem awansuje do roli prowadzącej. Do tej pory zresztą poprowadziła parę wyjątkowych wydań, ostatnio jednorazowo z Maćkiem Dowborem, zastępując Sandrę Handuk-Popińską. W niedzielny wieczór Małgorzata Tomaszewska zaskoczyła fanów wspólnym zdjęciem z Krzysztofem Skórzyńskim, który "DDTVN" prowadzi z Ewą Drzyzgą.

"Z dumą staliśmy się ambasadorami Fundacji 'Cała Polska Czyta Dzieciom'. (...) Wspólne czytanie to bliskość, moment, kiedy dziecko nie tylko słucha historii, ale przede wszystkim Ciebie i twojego głosu. Czuje Twoją obecność. Badania pokazują, że [pociechy - przyp. red.], którym regularnie czyta się na głos, mają większy zasób słownictwa, lepiej radzą sobie w szkole i częściej same sięgają po książki w przyszłości" - ogłosili oficjalnie razem Małgorzata Tomaszewska i Krzysztof Skórzyński.

"Ale dla mnie ważniejsze jest coś jeszcze. Wieczorne czytanie to chwila, kiedy świat zwalnia. Telefon odkładamy na bok, a w pokoju zostaje tylko historia… i my. I czasem myślę, że najpiękniejsze tradycje w rodzinie to nie te, które dostajemy, tylko te, które odważymy się zacząć sami" - napisała Małgorzata Tomaszewska. Pod postem posypały się gratulacje fanów.