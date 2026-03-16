W niedzielę, 15 marca widzowie mogli obejrzeć 3. odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy tym razem tańczyli do hitów Kayah. Piosenkarka była gościem specjalnym odcinka. Nie tylko zaśpiewała na początku, ale też oceniała występy uczestników.

Emilia Komarnicka odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

Wszystkie pary tańczyły również do piosenek artystki. Wybrzmiały m.in. takie hity jak "Prawy do lewego", "Testosteron", czy "Supermenka". Do tej ostatniej piosenki tańczyli Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino. Niestety mimo tego, że za fokstrota otrzymali 39 punktów, odpadli z programu.

To się natańczyliśmy. Dziękujemy za tę piękną, krótką przygodę, ale bardzo intensywną - stwierdziła Emilia Komarnicka słysząc werdykt. Widzowie również byli zaskoczeni tym werdyktem. Aktorka w nocy zamieściła w sieci wpis, w którym odniosła się do werdyktu.

Kochani! Jesteście wspaniali!!! Jesteśmy poruszeni Waszym zaangażowaniem po wyeliminowaniu naszej pary z programu. Ale nie obrażajcie się na "Taniec z gwiazdami". Ten program rządzi się swoimi prawami - napisała aktorka.

Ja jestem mu totalnie wdzięczna za ten proces. I już chyba wiem, o czym na jest ta cała historia. Podzielę się!!!! Jak tylko się wyśpię. Ja spokojna. Bądźcie spokojni i oglądajcie dalej "Taniec z gwiazdami" - apelowała Emilia Komarnicka.