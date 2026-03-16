Galę rozdania Oscarów 2026 zdominował film „Jedna bitwa po drugiej”. Miał 13 nominacji i dostał 6 złotych statuetek. Nominowani w 16 kategoriach "Grzesznicy" otrzymali ostatecznie cztery Oscary. Prestiżowego Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy wręczono Michaelowi B. Jordanowi, odtwórcy podwójnej roli bliźniaków w jednym z największych hitów kinowych 2025 roku.

Michael B. Jordan dziękuje ciemnoskórym aktorom

"Stoję tu dzięki tym, którzy stali tu przede mną: Sidneyowi Poitierowi, Denzelowi Washingtonowi, Halle Berry, Jamiemu Foxxowi, Forestowi Whitakerowi, Willowi Smithowi" - powiedział Michael B. Jordan po odebraniu zagrody. "Jestem wśród tych sław, wśród moich przodków, wśród moich ludzi. Dziękuję wszystkim, tym tutaj i tym w moim domu, za wspieranie mnie" - dodał.

Czy Michael B. Jordan jest synem Michaela Jordana

Michael B. Jordan nie jest synem legendy koszykówki Michaela Jordana. To zbieżność nazwisk. Aktor Michael Bakari Jordan jest synem Donny i Michaela A. Jordanów. Koszykarz Michael Jordan ma pięcioro dzieci. Z pierwszą żoną, Juanitą Vanoy, ma troje dzieci: dwóch synów - Jeffreya i Marcusa oraz córkę Jasmine. Z obecną żoną, Yvette Prieto, ma bliźniaczki - Victorię i Ysabel, które urodziły się w 2014 roku.

Kariera Michaela B. Jordana

Urodzony w 1987 roku Michael B. Jordan pochodzi z Kalifornii, ale już jako dwulatek przeniósł się wraz z rodziną do New Jersey. Ma starszą siostrę i młodszego brata. W młodości grał w koszykówkę, a także próbował swoich sił jako model. Karierę aktorską rozpoczął od gościnnych występów w sitcomie Billa Cosby’ego i serialu "Rodzina Soprano". Na dużym ekranie zadebiutował w 2001 roku rolą w "Krótkiej piłce" u boku Keanu Reevesa. Kariera Jordana nabrała rozpędu po występie w popularnym serialu "Prawo ulicy” (The Wire). W latach 2003-2011 grał w innej chętnie oglądanej serii "Wszystkie moje dzieci". W 2013 roku aktor zagrał główną rolę w dramacie "Fruitvale Station". Dwa lata później premierę miał "Creed: Narodziny legendy". W filmografii Jordana są też m.in. film o superbohaterach „Czarna Pantera” oraz dramat prawniczy „Tylko sprawiedliwość”.

Michael B. Jordan - najseksowniejszy mężczyzna świata

W 2020 r., w 35. rankingu magazynu "People" Michael B. Jordan został uznany za najprzystojniejszego żyjącego mężczyznę na świecie. Laureat jest wybierany nie tylko na podstawie wyglądu, ale również charakteru, działalności dobroczynnej oraz wpływu na świat. Jedynie czterem mężczyznom udało się znaleźć na pierwszym miejscu dwukrotnie. Byli to aktorzy Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp i Richard Gere.

O czym jest film "Grzesznicy"?

"Grzesznicy" to film na pograniczu dramatu i horroru z licznymi elementami musicalowymi. Akcja osadzona jest w latach 30. w stanie Missisipi. Dwaj bliźniacy, który przez wiele lat obracali się w kryminalnych kręgach w Chicago, wracają w rodzinne strony. Kupują lokalny tartak i przekształcają go w bar dla czarnej społeczności. W miejscowości nasilają się napięcia na tle rasowym. Do akcji wkraczają też wampiry. W obsadzie obok Jordana znaleźli się m.in. Hailee Steinfield czy Miles Caton.